Angelina voll in Fahrt: Viele Projekte

Voll in Fahrt ist die Sängerin und Schauspielerin Angelina Nigischer: Sie drehte kürzlich nicht nur einen Werbespot und stand für eine Plakatwerbung der Wirtschaftskammer vor der Kamera, sie stellte auch ihr neues Programm „El Friede die freche Friedenstaube“ fertig, das am 20. November im Pfarrstadl in Aigen um 18 Uhr zu sehen sein wird.

Beim Dreh für einen Werbespot als „Oma“. Foto: Foto privat

„Bei mir tut sich schauspielerisch gerade einiges. Der Höhepunkt war im Herbst der Dreh einer TV-Werbung für ein junges Immobilienteam, wo ich eine Pensionistin spiele. Gedreht wurde in Wien in einer Bluebox“, erzählt Angelina Nigischer. Das zweite große Projekt war eine Fotoshooting für die Wirtschaftskammer: „Es handelt sich um eine Plakat-Werbekampagne für die Berufsfotografen, die vermutlich vor Weihnachten erscheinen wird.“

Streit, der nichts bringt

Eine längere Entstehungsgeschichte steht hinter Angelina Nigischers neuem Programm. „Ich schimpfe als freche Friedenstaube ‚El Friede‘ darin mit viel Wortwitz und vielen Anregungen zum Nachdenken die Leute zusammen, warum sie nicht zusammenhalten und in Frieden leben können“, merkt Nigischer an. Die Idee dafür trägt sie schon länger mit ihr herum. „Dann kam Corona dazwischen, und ich war mit dem Thema quasi zwei Jahre dauerschwanger. Jetzt ist es durch den Krieg in der Ukraine aktueller denn je“, sagt Nigischer.

Ihr Ziel sei, dass die Zuschauer mit einem Schmunzeln im Gesicht nach Hause gehen und sinnlose Streitereien aufgeben. „Wenn jemand mit einer Flasche Wein zum Nachbarn geht und einen jahrelangen Streit beilegt, habe ich mein Ziel schon erreicht. Man kann nicht erwarten, dass im Großen zwischen den Ländern Frieden geschlossen wird, wenn es uns nicht einmal im Kleinen gelingt“, gibt die Schauspielerin zu bedenken.

Karten sind unter 0664/2633175 erhältlich.

