Arbeiter von Schaufel eines Kettenbaggers getroffen

In Raabs a.d. Thaya (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) hat sich am Donnerstagnachmittag bei Künetten-Arbeiten die Schaufel eines Kettenbaggers gelöst und einen 47-jährigen Arbeiter aus dem Bezirk Horn getroffen. Der Mann wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich im Bereich des Rückens und des rechten Fußes verletzt. "Christophorus 2" transportierte das Opfer in das Landesklinikum Horn.

Laut Polizei war der Arbeiter in der Künette gestanden. Warum sich die Schaufel von dem Kettenbagger gelöst hatte, ist Gegenstand von Ermittlungen.

