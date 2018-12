Trotz eines Sparbudgets kann die Stadtgemeinde Raabs im kommenden Jahr wieder einige Vorhaben umsetzen.

Der Haushaltsvoranschlag, der in der Gemeinderatssitzung vom 17. Dezember einstimmig beschlossen wurde, weist knapp 6,58 Millionen Euro im ordentlichen und rund 3,22 Millionen Euro im außerordentlichen Haushalt aus. Der größte Posten im außerordentlichen Haushalt ist für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung vorgesehen, unter anderem für die Aufschließung des neuen Siedlungsgebiets in der Othmar Knapp-Straße – insgesamt sind 659.000 Euro budgetiert.

Für die Sanierung des Arzthauses in Großau sind 350.000 Euro veranschlagt, für Katastrophenschäden auf Wegen 200.400 Euro und für die Erhaltung von Güterwegen 50.000 Euro. Der Straßenbau ist mit 262.000 Euro budgetiert.

Bürgermeister Rudolf Mayer (ÖVP) bedankte sich bei den Gemeinderäten aus allen Fraktionen für die gute Zusammenarbeit bei der Voranschlagserstellung. SPÖ-Stadtrat Karl Czudly stimmt den Ausführungen des Bürgermeisters zu und bekräftigte sein „Ja“ zu einer sachorientierten Politik im Sinne der Gemeindebürger.

Der laufende Umbau des Arzthauses war ebenfalls Thema in der Sitzung. Hier waren einige zusätzliche Arbeiten notwendig, unter anderem die Errichtung einer Stützmauer zu Absicherung und Abdichtung gegen den Hang an der Rückseite sowie der Austausch von Installationen. Auch Brandschutztüren mussten nachgerüstet werden. Insgesamt fallen dafür 237.000 Euro an, die durch ein Darlehen gedeckt sind und über die Mieteinnahmen refinanziert werden müssen.

Weiters wurde beschlossen, dem Bauhofleiter Albert Reiß, der mit 31. Dezember seinen Ruhestand antritt, den Ehrenring der Stadtgemeinde Raabs zu verleihen. Reiß war seit 1977 im Gemeindedienst und übte seit 2006 das Amt des Bauhofleiters aus. Er ist darüber hinaus in vielen Vereinen und der Pfarre aktiv. Alle Beschlüsse einstimmig.