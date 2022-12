Betreuung am Nachmittag erweitert

Werbung

Die Nachmittagsbetreuung in der Volksschule wurde in diesem Schuljahr erstmals um eine zweite Gruppe erweitert. Dies wurde nötig, da mit 38 Schülern aus Volks- und Mittelschule die Grenze von 25 Schülern pro Gruppe überschritten wurden.

Mit der NÖ Familienland GmbH wurde dafür in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Stadtgemeinde Raabs ein Vertrag abgeschlossen. Durch die zweite Gruppe ergeben sich auch höhere Kosten, die sich mit 46.595 Euro niederschlagen. Die Nachmittagsbetreuung in den Schulen wird von 13.15 bis 16 Uhr angeboten.

Weitere Gruppe für Kindergarten

In der Mittelschule Raabs wurde – neben der bereits seit Jahrzehnten bestehenden Gruppe - eine weitere Kindergartengruppe als Provisorium eingerichtet. Der dazugehörige Vertrag zwischen der Mittelschulgemeinde und der Stadtgemeinde wurde genehmigt. Auch im Kindergarten gibt es eine Nachmittagsbetreuung, die derzeit von 13 Kindern genutzt wird. Im Kindergarten Kollmitzsteig gibt es die Nachmittagsbetreuung am Montag, Dienstag und Donnerstag von 13 bis 15.30 Uhr, im Kindergarten Puchheimstraße am Montag von 13 bis 16 Uhr und von Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 15 Uhr.

Unwetterschäden

Am 4. und 5. Juni 2022 gab es in einigen Katastralgemeinden ein stärkeres Gewitter, das große Schäden an Wegen verursacht hat. Die zuständige Kommission beziffert die Schäden mit 53.800 Euro. Die Finanzierung teilt sich wie folgt auf: 25 % Gemeinde, 25 % Interessenten, 50 % Katastrophenfonds des Landes NÖ.

Zusage für Verlustabdeckung

Das Thayatal Vitalbad wird durch eine GmbH betrieben, bei der die Gemeinde zu 100% Gesellschafterin ist. Die notwendige Verlustabdeckungszusage gegenüber der GmbH wurde auch für das Jahr 2023 seitens des Gemeinderates gegeben.

Subvention für Sportverein

Der USV Raabs hat wiederum zahlreiche Investitionen getätigt und dazu anerkennbare Materialrechnungen in Höhe von 9.027 Euro vorgelegt.

50% davon werden als Personalkostenförderung für die Reinigungskraft der Sportlerkabinen gewährt.

Sponsoren für Lastkraftheater gefunden

Am 21. Juni 2023 findet beim Fernheizwerk Raabs das „Lastkrafttheater“ statt. Dabei wird das Stück „Ein seltsames Paar“ aufgeführt. Der dazugehörige Vertrag wurde beschlossen.

Für die Gemeinde bleiben zirka 200 Euro an Kosten plus Verpflegung, da für den restlichen Betrag von 2.000 Euro von Kulturstadträtin Margit Auer Sponsoren gewonnen werden konnten. Der Eintritt für das Publikum wird frei sein.

Trinkwassergenossenschaft gegründet

In Rabesreith wurde eine Abwasser- und eine Trinkwassergenossenschaft gegründet bzw. ist der Genehmigungsprozess gegenüber der Behörde in Laufen. Die Stadtgemeinde wird mit dem Projekt Feuerwehrhaus den Genossenschaften beitreten und dieses Objekt auch an den Kanal bzw. die Wasserleitung anschließen.

