Buchveröffentlichung: Die Welt von Karl Barta

Karl Barta brachte seine Lebensgeschichte auf Papier, nahm aber an, „dass sie nur von wenigen oder überhaupt nicht gelesen werden wird“. Er wäre 38 Jahre nach seinem Tod überrascht gewesen.

Manfred Draudt hat die Memoiren seines Großvaters als historisches, sozial- und lokalgeschichtliches Zeitdokument veröffentlicht – und zuallererst am Samstag in Raabs präsentiert. Barta lebte dort (ja, tatsächlich) 38 Jahre, ab 1949 begann er, Latein zu unterrichten. „Ich kann den Ovid noch immer auswendig“, erzählt eine ehemalige Schülerin, die bei der Buchpräsentation im Publikum sitzt. Bartas Lebensstationen davor erzählen von einer Zeit, die heute unvorstellbar geworden ist.

1892 geboren wuchs er in Spitz auf, wo alte Leute und Kinder auf den Pfarrer zuliefen, um ihm die Hand zu küssen. Diese Ehrerbietung erhielt auch Bartas Großmutter, die Notarsgattin. Er saß in Krems, wo er das humanistische Gymnasium besuchte, beim Licht der Petroleumlampe. Nach Raabs kam er zum ersten Mal mit zwölf Jahren auf dem Kutschbock eines offenen Wagens sitzend. Sein Vater, ein fahrender Kaufmann, nahm ihn ins Waldviertel mit. Die Familie aus der Wachau suchte dann immer wieder die Raabser Sommerfrische auf. Als er die 16-jährige Tochter einer Sommergast-Familie zu einer Kahnfahrt auf der Thaya einlud, glich das einem Skandal: „Besonders meine Großmutter war empört, – ein Bursch durfte doch mit einem Mädchen nicht alleine sein!“

Keine Szene aus „deutschem“ Drama

Barta schrieb seine persönliche Sicht auf historische, politische und gesellschaftliche Ereignisse nieder, aber seine Erinnerungen an die Lokalgeschichte „erweist sich als wahre Fundgrube“, führt Draudt aus. Er lässt gleichermaßen nicht aus, dass sein Großvater „als Großdeutscher bereits vor 1938 der NSDAP“ beitrat.

Barta widersetzte sich zwar als Lehrer in Mödling, das Loblied auf Österreich aus „König Ottokars Glück und Ende“ durch eine Szene aus einem „deutschen“ Drama zu ersetzen, mehr Rebellion wagte er nicht. „Barta kommentiert rückblickend, dass es damals in Österreich an der ‚nötigen Zivilcourage‘ fehlte“, sagt Draudt. „Natürlich auch bei ihm selbst, wie man hinzufügen muss.“

Barta heiratete 1920 die Baumeister-Tochter Lina Weinkopf aus Raabs, die Stadt sollte nach dem Zweiten Weltkrieg zum Lebensmittelpunkt werden. Er leitete dort 19 Jahre lang die Volkshochschule in Raabs und verfasste das „Heimatbuch der Stadt“.

1982 beendete er noch einen Nachtrag zu seiner Lebensgeschichte, 14 Monate später verstarb er im 91. Lebensjahr im Altersheim. Sein persönlicher Blick auf fast 100 Zeitgeschichte aber bleibt.