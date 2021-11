Musikschule Thayatal: Über Pläne und die besten Musiker

Die Generalversammlung der Musikschule Thayatal fand diesmal im Bürgerhaus in Drosendorf statt, wo auf Kommendes voraus- und Vergangenes zurückgeblickt wurde.

Denn für das Wintersemester ist derzeit neben den Klassenabenden unter anderem die Teilnahme am Bezirkskammermusikwettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ in Waidhofen mit verschiedenen Ensembles geplant. Und: Um einen zeitgemäßen Unterricht zu gewährleisten, beschlossen die Funktionäre den Ankauf von zwei E-Pianos für Raabs und Langau.

Im vergangenen Sommersemester mussten coronabedingt mehrere geplante Veranstaltungen abgesagt werden. 13 Klassenabende konnten aber im Mai und Juni unter Einhaltung aller Bestimmungen durchgeführt werden. Bei „Prima la musica“, dem größten österreichischen Jugendmusikwettbewerb, erspielten die Schüler wieder zahlreiche hervorragende Preise. Anna Bayer aus Langau wurde aufgrund eines ersten Preises mit Auszeichnung ins Talenteprogramm aufgenommen. Angelika Piffl aus Rossa wurde als Landessiegerin bei der Niederösterreich-Wertung zum Bundeswettbewerb ins Mozarteum Salzburg eingeladen, erreichte dort Silber mit 80 Punkten und zählt damit zu den besten Hornisten aus Österreich, Liechtenstein und Südtirol.

Viele Übertrittsprüfungen wurden im Sommersemester abgelegt. Mit dem Goldenen Jungmusikerleistungsabzeichen wurden folgende Schüler honoriert: Michael Valenta aus Thuma am Instrument Trompete, Clemens Appeltauer aus Diemschlag an der Posaune und am Tenorhorn und Sabine Kloiber aus Raabs an der Posaune.