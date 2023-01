Dokumentationsmängel in Pflegeheim: „Sachverhalt objektiv prüfen“

Der Fall der bei einer internen Untersuchung aufgedeckten Dokumentationsmängel – die NÖN berichtete in der Vorwoche exklusiv – im Pflege- und Betreuungszentrum Raabs beschäftigt auch die Patientenanwaltschaft.

„Wir wurden als unabhängige Einrichtung von der Landesgesundheitsagentur einbezogen, um mitzuhelfen, dass der Sachverhalt objektiv, vollständig und umfassend aufgeklärt wird“, sagt Patientenanwalt Gerald Bachinger.

Gesundheitsschäden durch Medikamenten-Gabe?

Die festgestellten Dokumentationsmängel und fachlichen Mängel seien der Patientenanwaltschaft bekannt, bestätigt Bachinger: „Es sind Mängel, die nicht bloß ‚Formalfehler‘ sind. Wir überprüfen derzeit, ob durch Medikamentenverordnung ein gesundheitlicher Schaden bei Heimbewohnern vorliegen könnte.“ Dazu habe man ein Gutachten bei einem gerichtlich beeideten Sachverständigen in Auftrag gegeben. Laut Bachinger gäbe es nach Wissen der Patientenanwaltschaft in keinem anderen Pflegeheim in Niederösterreich vergleichbare Vorfälle.

Todesfälle: Daten und Vergleichszahlen fehlen

Zum Gerücht, dass es überhöhte Todesfallzahlen in Raabs gegeben habe, stellt der Patientenanwalt fest, dass es dafür viele Ursachen geben kann, wie etwa die europaweit festzustellende Übersterblichkeit durch Corona, Personaldefizite oder besonders moribunde Heimbewohner.

„Ob es in Hinblick auf das PBZ Raabs eine erhöhte Sterblichkeit gibt, die objektiv-wissenschaftlich errechnet wurde, können wir aufgrund von fehlenden Daten und Vergleichszahlen weder bestätigen noch ausschließen. Die Klärung der Frage, ob erhöhte Sterblichkeit gegeben ist, wird ein wichtiger Punkt bei der bereits laufenden Aufarbeitung und Bewertung sein“, stellt Bachinger klar.

In Eggenburg keine Mängel in Dokumentation gefunden

Da die in Raabs tätige Leitung auch für das PBZ Eggenburg verantwortlich war, wurde sie dort ebenfalls von ihren Aufgaben entbunden, wie es die internen Richtlinien der Landesgesundheitsagentur vorsehen.

Für das Eggenburger Heim wurden laut Andreas Reifschneider von der zuständigen Landesgesundheitsagentur übrigens bei der jüngsten Prüfung keine Dokumentationsmängel festgestellt.

Intern werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Untersuchungen der Vorfälle abzuschließen. Es sei aber schwer prognostizierbar, bis wann konkrete abschließende Ergebnisse dieser Untersuchungen vorliegen. „Sobald es diese Ergebnisse gibt, werden wir Informationen dazu geben“, kündigt Reifschneider an. Falls die Untersuchungen ergeben, dass es keine Verfehlungen gegeben habe, ende auch die Dienstfreistellung.

Patientenanwalt: Bedarf für Verbesserungen gegeben

Patientenanwalt Bachinger ortet unabhängig von den Vorfällen in Raabs Reformbedarf: „Der Verbesserungsbedarf sowohl in Hinblick auf die Güte und Nachvollziehbarkeit der Dokumentation als auch in struktureller Hinsicht ist evident. Es ist nunmehr wichtig, solche Reformbereiche, die aufgrund der Corona-Krise notgedrungen verschoben wurden, rasch und vollständig zu beginnen und unverzüglich umzusetzen“, betont Bachinger.

