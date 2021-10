Ausgeschiedene, langjährige Gemeinderatsmandatare und Ortsvorsteher holte die Stadtgemeinde Raabs am vergangenen Donnerstag im Lindenhof vor den Vorhang.

Eigentlich hätte diese Festsitzung des Gemeinderates bereits im Vorjahr nach der Gemeinderatswahl stattfinden sollen, doch wie überall machte die Corona-Pandemie solchen Feierlichkeiten einen Strich durch die Rechnung.

„Die kommunalpolitische Arbeit beginnt bei den Ortsvorstehern und reicht über die Tätigkeit der Gemeinderäte und Stadträte bis zum Amt des Vizebürgermeisters und Bürgermeisters. Es ist wichtig, dass sich Leute für diese Funktionen zur Verfügung stellen – Gemeinde sind wir alle“, hob Bürgermeister Rudolf Mayer in seiner Begrüßungsansprache hervor.

Ortsvorsteher als Bindeglied zwischen Dorf und Gemeinde

Gerade die Ortsvorsteher hätten eine wichtige Rolle als Bindeglieder zwischen den Ortschaften und der Stadtgemeinde. „Wir sehen, dass in Katastralgemeinden ohne Ortsvorsteher deutlich weniger weitergeht als in jenen Orten, in denen es Ortsvorsteher gibt“, merkte Mayer an.

Vier Ortsvorsteher geehrt

Somit war es wenig verwunderlich, dass gleich vier Ortsvorsteher für ihre Tätigkeit geehrt wurden – der am längsten dienende Ortsvorsteher war Erwin Harrer, der rund 20 Jahre in Unter pertholz diese Funktion ausgeübt hatte.

30 Jahre im Dienst der Kommunalpolitik

Mit Josef Reischl wurde ein echter „Dinosaurier“ der Raabser Kommunalpolitik nun offiziell verabschiedet. Reischl war 30 Jahre lang im Gemeinderat tätig, davon rund 16 Jahre als Stadtrat für Landwirtschaft und Wald. Dafür wurde er mit dem Ehrenring der Stadtgemeinde Raabs ausgezeichnet.

Zehn Jahre weniger in der Kommunalpolitik tätig war Franz Bauer, der 20 Jahre lang Gemeinderat und sieben Jahre lang Feuerwehrstadtrat war. Auch er erhielt für sein Engagement den Ehrenring.