Eiswagen wird von Luise Strobl weiterbetrieben

Er war ein voller Erfolg, der Eisverkaufswagen von Franz Strohmer jun. mit Schafmilcheis von Luise Strobl am Raabser Hauptplatz. Doch was im Vorjahr gut begann, stand nun durch den Verkauf des Hotels Thaya und den Rückzug von Strohmer aus der Gastronomie auf der Kippe.

Da der Wagen von Strohmer nicht mehr zur Verfügung stand, entschied sich Luise Strobl dazu, selber einen baugleichen Wagen anzuschaffen, den sie ab dem Frühling selber betreiben wird. 16.000 Euro kostet der Verkaufswagen, der voraussichtlich Anfang März geliefert wird. „Mein Plan ist, nach Ostern zu starten, sobald das Wetter passt. Der Wagen wird dann bei Schönwetter täglich am Nachmittag in Betrieb sein“, kündigt Luise Strobl im Gespräch mit der NÖN an. Sie wird selber im Wagen stehen, so wie sie es auch schon im Vorjahr von Mitte September bis Ende Oktober getan hat.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Die Idee, Eis aus Schafmilch herzustellen, war eigentlich aus der Not heraus geboren worden. Nach dem Verlust eines großen Abnehmers im Jahr 2019 hatte Strobl eine Molkerei in Tschechien als Abnehmer für ihre Milch gefunden. „Dann kam der Lockdown im März 2020, und die Molkerei durfte nicht über die Grenze fahren, um die Milch abzuholen. Bis Mai konnten wir sie in Österreich verkaufen, als dann die Grenze wieder geöffnet wurde, brauchte man unsere Milch in Österreich nicht mehr“, erzählt Luise Strobl.

Luise Strobl mit ihrer Eisherstellungs-Maschine. Foto: Michael Schwab

Als Alternative ließ sie in Oberösterreich Hartkäse aus der Schafmilch herstellen. „Doch dann ging die Firma, die den Käse herstellte, in Konkurs“, schildert Strobl. Eine andere Lösung musste her. Sie fragte den Waidhofner Konditormeister Andreas Müssauer, ob er sich vorstellen könne, mit ihr gemeinsam Schafmilch-Eis herzustellen.

„Im Juni 2020 fingen wir damit an und produzierten unsere ersten 50 Liter Eis“, erinnert sich Strobl. In der Folge wurde jede Woche bei Müssauer neues Eis hergestellt. Das war keine Dauerlösung: „Das dauerte zwei Tage – einen Tag fürs Pasteurisieren der Milch, einen weiteren für die Eisherstellung selbst. Ich habe ein Eis-Seminar absolviert und mir dann selber eine Maschine zur Eisherstellung um 54.000 Euro gekauft.“

Mit dieser Maschine kann Luise Strobl in zehn Minuten drei 5-Liter-Wannen Eis herstellen. Im Vorjahr produzierte sie knapp über 500 Liter Eis, für heuer ist eine vergleichbare Menge geplant. 24 Sorten hat sie im Angebot.

Obst und Beeren stammen vorzugsweise aus dem eigenen Garten oder von regionalen Produzenten, wenn immer möglich werden Bio-Produkte verarbeitet.

