Erfolgs-Jahr für Feuerwehrjugend

Mit dem traditionellen Würschtl-Essen ging die Feuerwehrjugend Raabs in die wohlverdiente Sommerpause. Diese Einladung an den Bürgermeister, das Feuerwehrkommando, die Eltern und Freunde sowie Helfer war ein Dankeschön für das abgelaufene und etwas herausfordernde Jahr.

Im April, gleich nach dem Wissenstest, wurde festgestellt, dass nur fünf Mitgliedern zu wenig sind für eine Bewerbsgruppe, die neun bzw. zehn Jugendliche benötigt. Gemeinsam mit der Feuerwehrjugend Vitis, mit der es seit Jahren eine intensive Zusammenarbeit gibt, konnte eine Truppe von zehn Mitgliedern augestellt werden.

Steigerung vor Landesbewerben

Bei den Bezirksbewerben in Groß Siegharts erreichte die Gruppe den 3. Platz in der Wertung um das Leistungsabzeichen in Bronze und erhielt einen Pokal. In den Wochen zwischen Bezirks- und Landesbewerb erfolgte noch eine Steigerung. Mit einem fehlerfreien Lauf und 1.023,29 Punkten gelang der 14. Platz von 191 durchgekommenen Gruppen in der Landeswertung „Bronze Eigene“.

Das errungene Leistungsabzeichen in Bronze wurde beim Würschtel-Essen im Beisein des Bürgermeister Rudolf Mayer, dem Feuerwehrkommandanten Patrick Djecmar und den Eltern übergeben. Für die meisten war es das erste Abzeichen eines Landesbewerbs, dementsprechend stolz waren auch die Betreuer.

