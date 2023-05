Erich Kerschbaumer fesselte Wanderer mit seinen Erzählungen

In einer geschichtlichen Wanderung führte der Raabser Stadthistoriker Erich Kerschbaumer eine vielköpfige Gruppe geschichtsinteressierter Menschen zu Plätzen, deren historische Bedeutung selbst manchem Ortskundigen nicht bekannt war.

Auf einem Rundweg mit Start beim Friedhof in Oberndorf marschierten die Teilnehmer entlang der Thaya, zwischen Wald, Wiesen und Feldern und imposanten Felsformationen. Auf einer großen Lichtung befand sich einst die Sandgrubmühle, die – wie die meisten Mühlen in der Region – neben ihrer Funktion als Getreidemühle auch als kleine Wassersäge diente. Sie wurde vor etwa 500 Jahren durch ein Hochwasser zerstört. Bis zu den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde hier noch Sand abgebaut, daher auch der Name der Mühle.

Von der im 13. Jahrhundert auf einem hoch über der Thaya emporragenden Felsen erbauten Burg Widersberg sind nur noch wenige, heute so gut wie unzugängliche Mauerreste sowie der tiefe Burggraben zu sehen. Das Kleinadelsgeschlecht der Widersberger hat die Höhenburg vor etwa 600 Jahren verlassen, worauf sie dem Verfall preisgegeben war. Der nahe der Burg gelegene Meierhof, in dem die benötigten Lebensmittel erzeugt wurden, ist gänzlich verschwunden. An den Felssporn, auf dem sich der mittelalterliche Herrensitz befand, schmiegt sich noch ein kleines Marterl, das die Krönung Marias zeigt.

Gegenüber der so idyllisch wie abgeschieden gelegenen Reismühle ragt ein mächtiger Felsen auf, er ist Teil des Umlaufberges, auf dem sich die Burganlage Sand befand. Sie wurde vor mehr als tausend Jahren von ungarischen Truppen zerstört.

An der Thaya neben der Reismühle wurde Ende des 19. Jahrhunderts das erste Elektrizitäts-Kraftwerk im nördlichen Waldviertel gebaut, die Stromleitungen führten bis Raabs. Damals war die Verwendung von nur einer einzigen Glühbirne pro Haus erlaubt.

Zur Gemeinde Raabs gehören heute 31 Orte, früher waren es doppelt so viele. Im späten 11. und frühen 12. Jahrhundert wurde das Klima milder, die durchschnittliche Jahrestemperatur stieg an, daher wurden viele Siedlungen in vorher nicht ertragreichen Gegenden gebaut, wie zum Beispiel Schrattental, Widersberg oder Wilhelmsdorf, Orte, die heute nicht mehr existieren. Nach den Überfällen durch die Hussiten in den Jahren 1420 bis 1430 und nach dem Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 zogen viele Bewohner der umliegenden Orte nach Oberndorf, bewirtschafteten jedoch weiterhin die weiter weg gelegen Grundstücke als sogenannte „Überländ“.

Der Stadthistoriker Erich Kerschbaumer, 1954 im oberösterreichischen Steyr geboren und seit vielen Jahren in Raabs lebend, bezeichnet sich selbst als begeisterten Waldviertler. Mit seinem umfassenden Wissen über die Geschichte der Region fesselte er die Teilnehmer an der Wanderung und bereicherte ihren Einblick in die Historik ihrer Lebenswelt.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.