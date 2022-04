Erinnerung an 100 Lebensjahre

Werbung

Kürzlich konnte Franziska Hermann im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Raabs ihren 100. Geburtstag feiern. Neben der Familie und Bewohnerinnen gratulierten der Jublilarin Bezirkshauptfrau Daniela Obleser, Bürgermeister Rudolf Mayer sowie Direktorin Brigitte Grünsteidl und Pflege- und Betreuungsmanager Jürgen Strobl.

Bei Kaffee und Geburtstagstorte erzählte Franziska Hermann, dass sie viel erlebt hat und das Leben nicht immer leicht war. Trotzdem war es schön. Lächelnd berichtet sie, von dem Tag, wo ihr Mann, welcher nach dem Krieg als vermisst gegolten hatte, ohne Ankündigung in der Küche gestanden hatte und sie sich so gefreut hatte. Sie hatte immer ein arbeitsreiches aber schönes Leben und kann selber kaum glauben, dass sie am 26. Februar 2022 ihren 100er hatte. „I fühl mi goar net so oid, es is de Zeit oifoch so schnö dahin g’flogn“, meint die agile 100-Jährige, die vor eineinhalb Jahren von ihrem Haus in Gastern ins Pflege- und Betreuungszentrum Raabs umgezogen ist.

Hat Coronainfektion gut überstanden

„Es gfoit ma do und i hob a ois“, sagt Franziska Hermann, welche sich über die Gratulanten und die verspäteten Glückwünsche sehr freut, weil sie selbst an Corona erkrankt war. Auf das Wohlbefinden während der Coronaerkrankung angesprochen, schmunzelt sie und sagt: „Ach is ma eh guat gangen. Was soll i denn sogn, jetzt hob i in Kriag überlebt, dann loss i mi von Corona a net unterkriagn“. Die Jubilarin teilte an diesem besonderen Tag noch weitere Erinnerungen aus ihrem Leben und bedankte sich für die schöne Feier.

