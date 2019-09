„Ich hätte nicht geglaubt, dass alles so unproblematisch abläuft.“ Der praktische Arzt Kiril Kirilov war bisher in seinem Ausweichquartier im Pflegezentrum, ist erneut umgesiedelt und seit vorigem Montag wieder in der alten, aber erneuerten Ordination anzutreffen. Alles sei wie am Schnürchen gelaufen.

Die Räume sind jetzt heller und moderner eingerichtet. Wobei der Arzt eine Wirkung auf Patient und Mitarbeiter nicht in Abrede stellen möchte. „Das ist seelisch wichtig“, betont er. „Man verbringt viel Zeit da drinnen“, und deshalb sollen sich alle wohlfühlen können. „Und ich wollte alles so ändern, dass bei den täglichen Abläufen nicht unnötiger Stress oder Ärger entsteht.“

„Die Patientenabläufe müssen einen Sinn machen, vom Empfang bis zu dem Zeitpunkt, wo er fertig ist“, erklärt Kirilov. Er habe sich dabei an Richtlinien der „Interdisziplinäre Aufnahmestation“ eines Krankenhauses gehalten, damit die Abläufe „flüssig“ bleiben.

Die Ordination war „eine komplette Baustelle“: Der Boden war etwa zum Teil aufgerissen. Einzig die Küche ist geblieben; neu sind Klimaanlage und der „Schockraum“, der zur Erstversorgung verletzter Patienten dienen soll. Kirilov schöpft hier aus seinen Erfahrungen als Notarzt.

Ende fürs gegenseitiges „auf die Füße treten“

Viel größer ist nach dem Fall einer Mauer jener Behandlungsraum, wo etwa Infusionen verabreicht werden. „Die Patienten waren früher oft zusammengepfercht, man ist sich buchstäblich auf die Füße getreten. Jetzt ist es ein schöner, großer Raum, wo die Patienten wirklich entspannen können.“ Sechs Liegen und sieben Sitzmöglichkeiten stehen ihnen zur Verfügung.

„Wenn ich an Groß Siegharts denke ...“, spricht Kirilov die schwerfällige Suche nach Praktikern für Kassenstellen in jener Stadt an. „Ich habe das schon irgendwo geahnt, dass wir einfach bereit sein müssen“, ist er froh über den vorhandenen Platz. Man habe schon im Sommer gespürt, dass die Patientenzahl in seiner Ordination gestiegen sei. Die Stimmung ist dennoch eine entspannte, wie der NÖN-Besuch zeigte.

„Es ist so angenehm, das Arbeiten“, lächelt eine der Damen, die als Ordinationsteam den Arzt unterstützen.