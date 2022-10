Erste Abnehmer beziehen Fernwärme

Ein weiterer Meilenstein ist geschafft: Die ersten Abnehmer des erweiterten Raabser Fernwärmenetzes beziehen bereits Wärme.

Ende August hatten die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt in der Siedlung „Schießstätte“ begonnen. Mittlerweile beziehen an die zehn Haushalte dort Fernwärme. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten in der „Schießstätte“ abgeschlossen sein.

Parallel dazu läuft bereits die Verlegung der Leitungen in der Puchheimstraße, in den nächsten Wochen folgen die Franz-Part-Straße und der Karl-Geyer-Weg, sowie vier Abnehmer am Hauptplatz. Fernwärmegenossenschafts-Obmann Franz Fischer rechnet mit einer Fertigstellung bis Ende November.

Kaum Probleme bei Materiallieferungen

Damit liegt man nach wie vor im Zeitplan. „Alle beteiligten Firmen bemühen sich wirklich. Natürlich ist so eine Baustelle eine Herausforderung, uns ist auch mal eine Partie durch Corona ausgefallen, aber unsere anfänglichen Befürchtungen, dass es bei der Materiallieferung Probleme geben könnte, haben sich nicht bewahrheitet“, fasst Fischer zusammen. Er verweist auf die mittlerweile 20-jährige Geschäftsbeziehung mit den Lieferanten, die von Anfang an bei der Errichtung der Fernwärme in Raabs dabei gewesen sind. Man habe die Planung mit den Lieferungen gut abstimmen können.

Bevölkerung akzeptiert Verkehrsbehinderungen

Fischer ist auch voll des Lobes über die Bevölkerung. „Die Baustelle bringt natürlich verkehrstechnische Einschränkungen mit sich, die aber von den Anrainern wohlwollend akzeptiert werden. Alle sind froh, dass etwas geschieht und dass wir mit dem Netzausbau gut vorankommen. Die Fernwärmeleitungsverlegung braucht nun mal mehrere Arbeitsschritte, und man kann die Gräben erst zuschütten, wenn alles passt“, meint Fischer.

Regelmäßige Baustellenbesichtigungen gehören für den Fernwärmegenossenschaftsobmann zur täglichen Routine. „Das macht mir wirklich Spaß. Man hat viel mit Leuten zu tun, kommt ins Gespräch. Es ist ein Gefühl des Miteinanders, nach dem Motto, wir machen es gemeinsam“, merkt Fischer an.

Erfreulich ist für ihn auch, dass noch einige Kurzentschlossene hinzugekommen sind. Insgesamt gibt es jetzt 55 statt wie zunächst berichtet 43 Abnehmer, die neu ans Netz angeschlossen werden.

