Gemeinderatsbeschlüsse: Vorhaben auf Schiene

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2022 stand im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rabbs. In den Nachtragsvoranschlag wurden im Laufe des Jahres angefallene Veränderungen eingearbeitet, zum Beispiel können die Ertragsanteile um rund 90.000 Euro höher angesetzt werden als im ursprünglichen Voranschlag. Im investiven Haushalt fand die Erdsauna im Thayatal Vitalbad Berücksichtigung (165.000 Euro), ebenso die Einrichtung einer vierten Kindergartengruppe im Gebäude der Neuen Mittelschule Raabs (150.000 Euro).

Erdsauna wird rund 4.000 Euro teurer

Für den Einbau der Erdsauna im Thayatal Vitalbad hat die Firma Talkner ein Nachtragsangebot für zusätzliche Leistungen gelegt. Statt der in der vorhergehenden Sitzung beschlossenen 41.390 Euro ist nun mit Kosten von 45.557 Euro zu rechnen. Zur Realisierung der Erdsauna wurde der Beschluss gefasst, ein Darlehen in Höhe von 115.000 Euro zu einem Fixzinssatz für die gesamte Laufzeit von zehn Jahren bei der Waldviertler Sparkasse Bank AG aufzunehmen. Für das Projekt „Einrichtung einer vierten Kindergartengruppe“ wurde ein Darlehen in Höhe von 150.000 Euro zu einem Fixzinssatz für die gesamte Laufzeit von zehn Jahren bei der Waldviertler Sparkasse Bank AG aufgenommen. Ein weiteres Darlehen in Höhe von 25.000 Euro wurde für das Projekt „Friedhöfe – Urnenhaine“ bei der Waldviertler Sparkasse Bank AG aufgenommen. Auch hier beträgt die Laufzeit zehn Jahre zu einem Fixzinssatz.

Neuvermessung in Weikertschlag

Auch Grundstücksangelegenheiten standen auf der Tagesordnung. Im Bereich des „Krautgartlweges“ in Weikertschlag wurde eine Neuvermessung durchgeführt, weil dieser für die Befahrung mit den Maschinen und Fahrzeugen der Landwirtschaft zu schmal war. Nach langen und intensiven Verhandlungen zwischen den Betroffenen im Vorfeld wurde die Vermessungsverhandlung durchgeführt. Zu einem Quadratmeterpreis von 2,50 Euro pro Quadratmeter als Wertausgleich wechselten zahlreiche Trennstücke die Eigentümer.

Die Vermessungskosten in Höhe von rund 3.300 Euro (Firma Dr. Döller Vermessung ZT GmbH) wurden nach folgendem Schlüssel aufgeteilt: 45% Landesförderung über das Wege erhaltungsprogramm, 27,5% Interessentenbeitrag, 27,5% Gemeindeanteil.

Weiters wurde die 39. Änderung des Flächenwidmungsplanes beschlossen. Es handelt sich großteils um kleinflächige Widmungsänderungen sowie Maßnahmen zur Bestands sicherung in den Katastralgemeinden Lindau, Oberndorf/Weikertschlag, Weikertschlag und Mostbach.

Lindenhof: Mietvertrag wird verlängert

Ein weiteres Thema war der Lindenhof. Der Untermietvertrag zwischen der Stadtgemeinde Raabs und der Bezirksbauernkammer Waidhofen betreffend Miete von zwei Räumen (u. a. „Saal zur Linde“) im Lindenhof wurde um zehn Jahre verlängert. Der Nutzungsumfang wurde unter Beibehaltung des aktuell gültigen Kontingentes (25 Tage pro Jahr, maximal 50 Veranstaltungen pro Jahr) um die Abhaltung von Jagdprüfungen erweitert. Die übrigen Bedingungen bleiben unverändert.

Förderungen genehmigt

Auch Subventionen gewährte der Gemeinderat: Einen Kostenzuschuss von maximal 2.000 Euro für die Landjugend Speisendorf für den „Projektmarathon“ gegen Vorlage des Aufwendungsnachweises, einen Materialkostenzuschuss für das Buswartehäuschen in Neuriegers von 50% der Materialkosten (maximal jedoch 1.500 Euro) und 1.000 Euro für die Stadtkapelle Raabs.

