Fünf Gemeinden – Dietmanns, Göpfritz/Wild, Groß Siegharts, Ludweis-Aigen und Raabs – traten über den Sommer per Rad zum „Gemeindewettkampf“ gegeneinander an.

Ziel war es, sich bei Veranstaltungen mit möglichst vielen Radfahrern gegenseitig zu besuchen – wer am Ende die meisten Radfahrer mobilisieren konnte, hat gewonnen. Beim Tennisheurigen in Raabs, der die letzte Station des Wettkampfs war, wurde schließlich der Sieger gekürt: Die Stadtgemeinde Groß Siegharts hatte mit 148 Radfahrern klar vor Dietmanns (123) den ersten Platz erreicht.

„Zahlen“ muss bei diesem Bewerb der Verlierer, in diesem Fall die Stadtgemeinde Raabs, die mit nur 29 Radfahrern deutlich abgeschlagen am letzten Platz lag. Bürgermeister Rudolf Mayer überreichte an die Groß Sieghartser einen Gutschein für ein Fass Bier. Wirkliche Verlierer gab es bei diesem nicht tierisch ernst zu nehmenden Wettbewerb aber ohnehin nicht, war doch das Ziel, das Radfahren im Alltag zu fördern und dabei gemeinsam Spaß zu haben. In diesem Sinne war jeder, der mitradelte, ein Gewinner.