Musikschule Thayatal: Mehr Stunden nötig

Musikschulleiter Michael Treadaway berichtete im Zuge der Generalversammlung der Musikschule Thayatal, die im Sitzungssaal des Gemeindeamtes Geras stattfand, über ein Ansuchen um Erhöhung der geförderten Wochenstunden, da im Schuljahr 2022/23 19,4 Stunden im Überkontingent unterrichtet werden und sich die Warteliste mittlerweile auf 18 Schüler verlängert hat. Ein weiteres Ansuchen wurde zur Förderung für Menschen mit Behinderung eingereicht. In einer Rückschau hielt Treadaway die wichtigsten Ereignisse des Wintersemesters 2022 fest. Insgesamt wurden 28 Veranstaltungen musikalisch gestaltet und umrahmt.

Anfang März werden im Festspielhaus in St. Pölten vier SchülerInnen vor den Vorhang treten, um sich mit Gleichaltrigen beim Bewerb „prima la musica“ musikalisch zu messen.

Ein weiterer Höhepunkt im Musikschuljahr werden die Tage der Musikschulen und die anschließenden Aktionswochen sein. In diesem Zeitraum werden folgende Veranstaltungen stattfinden: Das Schülerorchester Raabs wird beim Jugendorchesterwettbewerb in Rabenstein an der Pielach antreten, diverse Ensembles und das Schülerorchester Zissersdorf werden in Kooperation mit den Kindern der Musikalischen Früherziehung Ludweis bei der Wirtschaftsmesse in Ludweis die Auftaktveranstaltung musikalisch mitgestalten. In Langau wird das Schülerorchester Langau und die Bläserklasse Geras/Langau beim Muttertagsfrühschoppen konzertieren. Am Hauptplatz in Raabs wird an einem Samstagvormittag ein Musikschulkonzert stattfinden. Weiters wird es wie jedes Jahr mehrere Möglichkeiten an verschiedenen Standorten (Oberndorf bei Raabs, Zissersdorf bei Drosendorf, Langau, Japons) geben, um Instrumente kennenzulernen und unter fachkundiger Anleitung der Lehrenden auch auszuprobieren.

Im Juni werden vier Schüler der Musikschule Thayatal zur Abschlussprüfung der Musikschule am Hauptstandort in Oberndorf bei Raabs in „Gold“ antreten, und die Schüler der Volksschule Japons werden beim Bezirksjugendsingen in Eggenburg auftreten.

