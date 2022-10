Hilfswerk Thayatal: Leistungen gefragt

Die Hauptversammlung des Vereines „Hilfswerk Thayatal“ fand im Rathaus Raabs statt. Vorsitzender Rudolf Mayer bedankte sich bei den Mitarbeitern des Hilfswerkes für die hervorragende Arbeit in den letzten Jahren, die durch die Corona-Pandemie geprägt waren bzw. sind. Seitens des Vereines wird die Aktion „Essen auf Rädern“ abgewickelt, die Nachfrage steigt ständig. Neben zahlreichen Abnehmern in der Region Raabs, die täglich mit Speisen aus dem Pflegezentrum Raabs versorgt werden, wird die Aktion auch in den Gemeinden Dobersberg und Waldkirchen (ausgekocht wird dort von Melis Cafe) sehr stark angenommen.

Mittlerweile gibt es eine eigene Route für Waldkirchen mit eigenem Auto. Ein großer Dank gilt in diesem Zusammenhang allen ehrenamtlich tätigten Essensfahrern, die 365 Tage im Jahr bei jeder Witterung für die Kunden unterwegs sind. Pflegemanager Kurt Jürgen Göbl berichtete, dass die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Hauskrankenpflege sehr hoch ist und das Hilfswerk im Schnitt monatlich rund 185 Kunden betreut. Derzeit sind in der Region des Bezirkes Waidhofen rund 50 Mitarbeiter tätig. Noch in diesem Jahr soll mit dem Angebot eines „sozialen Alltagsbegleiters“ begonnen werden.

Vorstand wurde neu gewählt

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung stand die Neuwahl des Vorstandes. Dabei wurde Bürgermeister Rudolf Mayer wieder einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.

Ferner wurden zahlreiche andere Vorstandsfunktionen vergeben, wobei jede Gemeinde aus dem Einzugsbereich des Vereines „Hilfswerk Thayatal“ zumindest eine Funktion innehat. Vorsitzender-Stellvertreter wurden Reinhard Deimel und Werner Kronsteiner, Finanzreferent wurde Günther Haidl, sein Stellvertreter Brigitte Irschik, Schriftführerin Veronika Schimani, Stellvertreterin Ernst Zach, Rechnungsprüfer Gerhard Braunsteiner und Karl Czudly.

