Das Hotel Thaya hat einen neuen Chef: Franz Strohmer übernahm von seinem namensgleichen Vater den Raabser Traditions-Tourismusbetrieb.

40 Jahre lang führte Franz Strohmer sen. das Hotel, dessen Grundgebäude schon seit 150 Jahren gastronomisch genutzt wird und sich seit vier Jahrzehnten im Besitz der Familie Strohmer befindet.

Drei Mal wurde Franz Strohmer senior Opfer von Hochwasserereignissen, im Jahr 2006 gleich zweimal. Nach dem Brand im Vorjahr fassten sein Sohn und er den Entschluss, aus der Not eine Tugend zu machen und das Hotel zu modernisieren.

Franz Strohmer absolvierte nach der Hauptschule in Raabs die Tourismusschule in Retz, ging für eine Saison nach Tirol, wo er seine Frau kennenlernte, arbeitete dann in einigen renommierten Hotels in Wien und trat 2006 in den elterlichen Betrieb ein. Nach sechs Jahren folgte ein „Zwischenspiel“ als Sozialpädagoge, ehe er mit März wieder ins Hotel wechselte, um es zu übernehmen.

„Außer der Steuernummer hat sich nichts geändert, nicht einmal der Name Franz Strohmer“, stellt der neue Hotelchef fest. Die Mitarbeiter wurden alle übernommen.

„Unser langjähriges Personal liefert einen wesentlichen Beitrag zu unserem Erfolg, und war für mich ein wichtiger Entscheidungsfaktor für die Übernahme des Hotels“, betont Strohmer.

Sein Vater wird ihm weiter beratend zur Seite stehen. Ab 8. April ist das Restaurant wieder täglich geöffnet, am 14. April wird der Saisonauftakt gefeiert, ab 20. April gibt es Kulinarisches zum Osterfest, am 21. und 22. April ein Festtagsbuffet. Das bekannte Weinkulinarium findet am 27. April statt.