Musikschule: Viel vor für das Sommersemester

Die Generalversammlung der Musikschule Thayatal fand diesmal im Sitzungssaal des Gemeindeamtes in Japons statt. Bürgermeister Rudolf Mayer begrüßte in seiner Funktion als Obmann der Musikschule alle anwesenden Funktionäre der sechs Mitgliedsgemeinden Drosendorf-Zissersdorf, Geras, Japons, Langau, Ludweis-Aigen und Raabs.

Sowohl der Rechnungsabschluss 2021 als auch der Voranschlag 2022 wurden einstimmig angenommen. Nach geringfügigen Änderungen der Dienstverträge der Musikschullehrer erfolgte der Bericht des Musikschulleiters Michael Treadaway.

Pandemiebedingt wurden im vergangenen Wintersemester leider viele geplante Veranstaltungen abgesagt. Dennoch konnten insgesamt sechs Klassenabende unter Einhaltung aller corona-relevanten Regeln in Präsenz durchgeführt und auch die Erstkommunion im September vom Lehrerteam und einem eigens dafür zusammengestellten kleineren Chor musikalisch umrahmt werden.

Für das Sommersemester ist neben den obligaten Klassenabenden noch die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen geplant: Musikalische Umrahmung der Feierlichkeiten zu „100 Jahre NÖ“ in Japons durch die VS Japons in Kooperation mit der MS Thayatal, „Tag der Musikschulen“ an den Standorten Langau (Kinderkonzert „In 80 Tagen um die Welt“), Zissersdorf und Oberndorf bei Raabs mit „Instrumentenschnuppern“, Muttertagskonzert im neu eröffneten Stadthotel Thaya in Raabs, Frühjahrskonzert des GLMV Zissersdorf im Schloss Drosendorf, bei dem auch das Schülerorchester Zissersdorf auftritt, sowie die musikalische Umrahmung der Feierlichkeiten „100 Jahre NÖ“ in den Bezirkshauptstädten Horn und Waidhofen Ende Juni.

Dank an Lehrerteam für tolles Engagement und Flexibilität

Bürgermeister Mayer bedankte sich in seinen Schlussworten bei den Vertretern der Gemeinden für die äußerst gute Zusammenarbeit, beim Kassier Herbert Hauer für seine umsichtige Buchführung und beim Musikschulleiter und seinem Lehrerteam für das tolle Engagement und die vorbildhafte Flexibilität in dieser nach wie vor schwierigen Zeit.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden