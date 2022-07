Jungbürgerfeier: Willkommen im Erwachsenenleben

Werbung

Gleich drei Jahrgänge an Jungbürgern hatten sich in Raabs „zusammengestaut“. Im Rahmen der Jungbürgerfeier am Samstagabend am Areal des Fernheizwerks wurden die seit 2020 aufgeschobenen Ehrungen in einem Rutsch nachgeholt.

27 Jungbürger, die in den Jahren 2002, 2003 und 2004 geboren worden waren, fanden sich zur Feier ein. „In der aktuellen weltpolitischen Situation könnte es keinen besseren Veranstaltungsort als das Heizwerk geben, das ein Herzstück für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Raabs ist“, hob Bürgermeister Rudolf Mayer (ÖVP) in seiner Begrüßungsansprache hervor.

Er lobte das Engagement zahlreicher Jungbürger in den diversen Vereinen und Organisationen: „Es ist wichtig, sich in der Gesellschaft zu engagieren“ betonte Mayer.

Sophia Raffetseder stellte den Jugendverein Raabs vor. Jeder ausgezeichnete Jungbürger erhielt nämlich an diesem Abend eine Gratis-Mitgliedschaft. Jakob Illy präsentierte die Landjugend, die ebenfalls mit einer Reihe von Aktivitäten das Leben in und um Raabs mitgestaltet. „Vereine sind Lebensadern und Wohfühloasen, sie bieten ein Gefühl der Gemeinschaft und des Zusammenhalts“, wandte sich Bezirkshauptfrau Daniela Obleser an die Jungbürger. „Sie sind es, die irgendwann dort die Verantwortung tragen werden, und gefordert sein werden mitzuarbeiten.“

Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) schloss sich an: „Wir hoffen und zählen auf Sie dass Sie sich weiter engagieren, vielleicht auch in der Gemeindepolitik“, sagte Schleritzko.

Neben den Jungbürgern wurde im Rahmen der Feier auch die Auszeichnung „Bester Freiwilliger 2022“ an Werner Ditrt übergeben, die er bei der BIOEM in Großschönau nicht hatte entgegennehmen können. Ditrt wurde für seinen jahrelangen Einsatz bei der Laienspielgruppe Raabs und den Bau eines Modells der ehemaligen Burg Buchenstein ausgezeichnet.

Im Anschluss an die Feier gab die Jugendkapelle Raabs ein tolles Sommerabendkonzert.

