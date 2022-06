Kinderbücher: Geschichten in zarten Farben

Kinderbücher und Kinderbuchillustrationen von Manfred Schlüter sind derzeit in der Burg Raabs ausgestellt. Die Bibliothek der Provinz lud vergangenen Donnerstag zur Eröffnung mit Lesung.

Im Zentrum der Ausstellung aus den fünf Büchern von Manfred Schlüter steht das Buch „Der kleine Herr Jemine“. Kann ein Bilderbuch die Welt erklären? Der kleine Herr Jemine kann das. Er schafft sich seine Welt, irgendwo draußen auf seinem Planeten. Erst ein Haus, ein Bett, dann einen Stuhl, einen Tisch, einen Schrank. Doch irgendwas fehlt wieder und wieder. Als Herr Jemine sieht, was er sich erschaffen hat, verzweifelt er zutiefst. Das ist sein Wendepunkt. Er besinnt sich auf sich selbst: sein Haus mit Tisch und Stuhl und Schrank und Bett. Glücklich sein mit Blumen und Bäumen und Geschichten.

Manfred Schlüter zeichnet eindrucksvoll das Wesentliche bis ins Detail mit zarten Farben. Plakativ füllt er jede Doppelseite mit dem Geschehen. Und bei den Texten orientiert sich Schlüter sprachlich an den kindlichen Wahrnehmungs- und Lernfähigkeiten.

Manfred Schlüter, geboren 1953, lebt in Hillgroven, einem Dorf an der Nordsee, wo er von 2013 bis 2018 auch Bürgermeister war. Dort schreibt er Gedichte und Geschichten. Oder er malt Bilder für Bücher. Und wenn die Flut es gut mit ihm meint, schwemmt sie Holz und andere Schätze an den Deich. Daraus baut er Objekte. Schlüter erlernte den Beruf des Tiefdruckretuscheurs und studierte Grafik-Design in Hamburg.

Seit 1979 fertigt er Bilder für Bücher. Er hat Texte von Michael Ende, Boy Lornsen, Achim Bröger und anderen illustriert. Seit 1991 veröffentlicht er eigene Gedichte und Geschichten. Bücher mit seinen Bildern und Texten sind in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, in den Niederlanden, in Großbritannien, Frankreich, Japan, China, Taiwan und Südkorea erschienen und wurden mehrfach ausgezeichnet.

Die Ausstellung ist noch bis 3. Juli zu sehen. Die Öffnungszeiten sind jeden Samstag, Sonn- und Feiertag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.