Musik aus Spanien und Südamerika erklang am Sonntagnachmittag auf der Burg Raabs. Unter dem Motto „Inspiration Spanien“ gaben vier Musiker des Kammermusikfestivals „Allegro Vivo“ im großen Rittersaal ein Gastspiel: der Cellist Troels Svane, die Geigerin Klara Fiedler, der Bratschist Roland Glassl und der Pianist Sergio Pasada.

In Gaspar Cassadós Suite für Violoncello ließ der Cellist Troels Svane mit großer Empathie Schwermut und Leidenschaft spüren. Die Pampeana Nr. 1 des argentinischen Komponisten Alberto Ginastero wurde von der Geigerin Klara Fiedler und dem Pianisten Sergio Pasada virtuos interpretiert, sie ließen Bilder im Kopf entstehen, die dürstende Grassteppe, einzelne Regentropfen, prasselnder Gewitterregen, das Aufatmen der Natur.

Publikum war begeistert

In „Le Grand Tango“ verknüpfte der argentinische Komponist und Begründer des Tango Nuevo, Astor Piazzolla, Tangoelemente mit klassischer Musik. Roland Glassl an der Viola und Sergio Pasada am Klavier spielten das Stück mit leidenschaftlicher Emotionalität, offenbarten die darin enthaltene tiefe Melancholie und trotzige Auflehnung.

Die „Suite populaire espagnole“ von Manuel de Falla basiert auf spanischen Volksliedern. Troels Svane und Sergio Pasada spielten die sechs Stücke mitreißend lebendig, ließen den spanischen Schal - „El pano Moruno“ - im Wind flattern, begleiteten mit dem Wiegenlied „Nana“ ein Kind in seine Träume, luden dynamisch und fordernd zum Tanz „Jota“.

Zum Abschluss spielten die vier Musiker gemeinsam das Klavierquartett a-Moll von Joaquín Turina, das „Lento“ mit raschem Wechsel in der Dynamik, lebhaft und mitreißend das „Andante mosso“, leichtfüßig und temperamentvoll das „Scherzo-Vivo“, stürmisch das Finale „Andante-Allegretto“.

Das begeisterte Publikum forderte lautstark eine Zugabe.