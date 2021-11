Lagerhaus: Werkstatt wird größer

Weil die landwirtschaftlichen Maschinen und Anhänger immer größer und höher werden, muss auch die Werkstatt des Lagerhauses in Raabs wachsen: Das Raiffeisen Lagerhaus Waidhofen, welches den Raabser Standort betreibt, entschloss sich zu einer Erweiterung der bestehenden Landmaschinenwerkstatt durch einen Zubau. Die neue Halle wird rund 25 Meter lang und um sechs Meter breiter als die bestehende Werkstatthalle sein, und mit einer Firsthöhe von 12 Metern auch um zwei bis zweieinhalb Meter höher sein.

„Die alte Werkstatt wurde Ende der 1970er bzw. Anfang der 1980er-Jahre errichtet. Sie entspricht nicht mehr dem Stand der heutigen Technik, man hat keinen Platz, um beispielsweise einen Motor nach oben wegheben zu können. In der neuen Halle haben wir für solche Arbeiten einen Laufkran, um jegliche Wartungs-, Reparatur- und Überprüfungsmaßnahmen an landwirtschaftlichen Fahrzeugen vornehmen zu können“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Gwiß.

Ein wichtiges Element der neuen Werkstatt wird eine Prüfstraße mit einer 18 Meter langen Montagegrube sein, die vornehmlich für landwirtschaftliche Fahrzeuge gedacht ist, aber auch zum Überprüfen von Pkws genutzt werden kann. Die ersten Arbeiten sind bereits angelaufen, bis Mai soll der Zubau fertig sein.

Lagerhaus-Areal wird an Fernwärme angeschlossen

Gleichzeitig mit der Erweiterung der Werkstatt wird ein weiterer zukunftsträchtiger Schritt vollzogen: Das gesamte Raabser Lagerhaus-Areal wird an das Raabser Fernheizwerk angeschlossen. Die Entscheidung, die bestehende Ölheizung mit einem Jahresverbrauch von rund 60.000 Litern Öl durch einen Fernwärmeanschluss zu ersetzen, spart nicht nur 115 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen pro Jahr ein, sonder war auch maßgeblich für den Entschluss der Fernwärmegenossenschaft Raabs, das bestehende Leitungsnetz zu erweitern (die NÖN berichtete).

Die Genossenschaft investiert dafür rund 700.000 Euro und ermöglicht 15 neuen Abnehmern den Anschluss an das Fernwärmenetz, wobei das Lagerhaus freilich der größte Einzelabnehmer dieses Ausbauschrittes ist. Schon bis Jahresende soll der Umstieg des Lagerhaus-Standorts auf Fernwärme erfolgen, die nötigen Leitungen und die Übergabestation gibt es bereits.

Im Zuge der Heizungsumstellung werden auch die bestehenden Heizstrahler ersetzt, was eine Einsparung von 15 Prozent bringen soll. Die neue Halle wird mittels einer Fußbodenheizung (Bauteilaktivierung) beheizt werden. „Der Gedanke an erneuerbare Energie wird in Raabs mittlerweile von fast allen gelebt. Der Anschluss des Lagerhauses an die Fernwärme ist ein Vorzeigeprojekt“, betont Fernwärmegenossenschaftsobmann Franz Fischer.

Insgesamt werden rund zwei Millionen Euro investiert.