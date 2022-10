Musikschule Thayatal: Tonanlage wird angekauft

Die Generalversammlung der Musikschule Thayatal fand diesmal im Gemeindeamt in Langau statt. Nach den geringfügigen Änderungen der Dienstverträge der Musikschullehrer erfolgte der Bericht des Musikschulleiters Michael Treadaway. Am Standort Langau und Zissersdorf übernimmt die neu angestellte Lehrende Karoline Piffl aus Rossa die Unterrichtsstunden am hohen Blech und die Leitung des Schülerorchesters Zisserdorf von Andreas Meissl, der seinen Dienstvertag bei der Musikschule aufgrund einer Anstellung beim Synchron-Stage-Orchestra Wien nicht mehr verlängert hat. Daniele De Vecchi aus Wien unterrichtet in Langau seit Schulbeginn das Hauptfach Geige statt Roland Larcher, der aus der MS Thayatal wegen einer Anstellung in Herzogenburg - ganz in der Nähe seines Heimatorts - ausgetreten ist.

Für das Wintersemester sind neben den obligaten Klassenabenden derzeit noch weitere Veranstaltungen geplant: das Musical „Helloween“ des Schülerchores in Oberndorf bei Raabs, ein Martinsfest, musikalisch mitgestaltet von den Kindern der Musikalischen Früherziehung in Ludweis, die Teilnahme am Bezirkskammermusikwettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ in Raabs durch verschiedene Ensembles der Musikschule und die musikalische Umrahmung einer heiligen Messe in Zisserdorf. Weiters werden sowohl Schüler als auch Lehrende bei folgenden Veranstaltungen musizieren: bei der Pensionistenweihnachtsfeier, beim Adventstand und beim Adventsingen in Langau und beim Adventkonzert im Pflege- und Betreuungszentrum in Raabs, gestaltet durch das Schülerorchester Raabs und Zissersdorf und gesanglich unterstützt von den Kindern der Musikalischen Früherziehung aus den Kindergärten Großau, Raabs, Ludweis, Japons, Drosendorf und Geras.

Um die musikalischen Auftritte der Musiker, vor allem der Gesangsschüler, in größeren Räumlichkeiten und auf größeren Plätzen akustisch zu verstärken, wurde der Ankauf einer Tonanlage für die gesamte Musikschule beschlossen.

