Lernen in den Ferien und dabei Spaß haben – ein Widerspruch in sich? Die Junge Uni Waldviertel-Vysočina bewies heuer zum zehnten Mal in Folge, dass genau das möglich ist. 103 Jungstudierende im Alter von elf bis 14 Jahren, hauptsächlich aus Tschechien und Österreich, verbrachten in Raabs eine wissen- und actionreiche Woche, bestehend aus Vorlesungen, Workshops und Ausflügen.

Ins Leben gerufen wurde die Junge Uni Waldviertel-Vysočina im Rahmen der grenzüberschreitenden Landesausstellung, um Grenzen in den Köpfen der Menschen abzubauen.

Die heurige Jubiläumsausgabe der Jungen Uni trug den Titel „10 Jahre Junge Uni Waldviertel-Vysočina: Best Of“. Sämtliche Bereiche aus den Vorjahren wie Technik, Gesellschaft, Medizin, Kunst und Kultur, Geschichte, Philosophie fanden Platz.

Den Abschluss dieser lehrreichen Woche bildete die Sponsionsfeier am Campus Raabs im Garten des Lindenhofes.

Sprachliche Barrieren wurden durch eine vollständige simultane Übersetzung beseitigt. Moderiert wurde der akademische Festakt wie in den vergangenen Jahren von Cornelia Ertl. Diese erhielt dabei Unterstützung von zwei Jungstudierenden, dem österreichischen Mädchen Stephi und dem tschechischen Buben Theo.

Schüler interviewten die Ehrengäste

Die beiden interviewten die Ehrengäste wie Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bürgermeister Rudolf Mayer zum Thema Bildung. Auf die Frage an Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Schnabl, ob er im Alter von 12 Jahren selbst die Junge Uni besucht hätte, erinnerte sich dieser an die Zeit des Eisernen Vorhangs und wie unvorstellbar eine solch grenzübergreifende Veranstaltung in seiner Kindheit gewesen wäre. Er freute sich, dass dieses Projekt so ein Erfolg geworden ist.

Auch die tschechischen Ehrengäste wurden zum Interview gebeten. Der Leiter des Büros für Außenbeziehungen des Kreises Vysočina, Zbyněk Čech, schätze die Zusammenarbeit mit Österreich genauso wie Jiří Wiche aus dem tschechischen Organisationsteam.

Hana Happl, die Hauptorganisatorin, dankte allen Betreuern für die engagierte und liebevolle Unterstützung der jungen Studierenden.

Zum Abschluss sprachen alle Teilnehmer wie bei einer richtigen Sponsion die Gelöbnisformel und warfen ihre selbst gebastelten akademischen Hüte in die Luft.