Lied als Hommage

Konnte sie früher in Tanzperformances mühelos Räder schlagen, manifestierten sich die künstlerischen Fähigkeiten der 1964 in Vorarlberg geborenen Hil de Gard später in ebenso unkonventionellen wie spannenden Werken der Sprach- und der bildenden Kunst.

„Wirf nicht das Handtuch“ heißt eines ihrer alphabetbezogenen Raster-Tuschezeichnungen, und dieses Motto hat sie beibehalten, seit sie krankheitshalber an den Rollstuhl gefesselt ist.

Hil de Gard und Bodo Hell: Langjährige Freundschaft

Bei der Finissage zur Ausstellung ihrer Werke im Lindenhof am Sonntagnachmittag war die Künstlerin persönlich anwesend, der österreichische Schriftsteller Bodo Hell trug unter dem Terminus „alles Walzer“ Texte von und über Hil de Gard vor, mit der ihn eine langjährige persönliche Freundschaft und künstlerische Zusammenarbeit verbindet. Renald Deppe, aus Bochum stammender Komponist, Musiker und Wahlwiener, spielte ideensprühend alternierend auf der Klarinette, erzeugte aberwitzige Töne auf Mundstücken und gab als Hommage an die Künstlerin das Stück „Ach, Hildegard, du Schöne“ zum Besten, das einem alten schwedischen Volkslied entlehnt ist.

Die Bild-Sprach-Künstlerin Hil de Gard beeindruckt durch ihr umfangreiches und vielseitiges Schaffen. Manche ihrer auf Rasterblättern gezeichneten, nur auf den ersten flüchtigen Blick konventionell scheinenden Kreuzstichbilder wurden konkret mit Nadel und Faden in Stickarbeit ausgeführt.

Patent für ein Kunstobjekt

Für eines ihrer Kunstobjekte, ein kreisrundes Schachbrett und die dazugehörigen 32 Schachfiguren, erhielt sie ein Patent. Sie entwarf auch unterschiedlichste Tische: Einer davon, der ero-Tisch, war im Lindenhof ausgestellt, viele andere harren noch ihrer künftigen Fertigstellung, wie der idio-Tisch, der prophe-Tisch oder der phantas-Tisch. Rollenspiele nimmt Hil de Gard durchaus wörtlich. Aus Holz schuf sie neben vielen anderen, auch :spulenförmige Objekte die Kont-Rolle, die Führungs-Rolle und die Schlüssel-Rolle.

Aus Eisendraht bog sie unterschiedlich geformte Miniatur-Stühle, die sie gemeinsam mit winzigen Lexika in transparente Losboxen legte. In der Sprachkunst stellte sie verschiedenen Verben dieselbe Präposition voran und verkettete sie zu Lautspielen, aus der Verbindung von Buchstaben und Zahlen formte sie Sätze – „hab heut n8 8 sch8eln gem8“ – und Piktogramme interpretierte sie als Buchstaben und ordnete sie zu Wörtern.

Die Finissage zur Ausstellung bildete auch den Schlusspunkt der heurigen Saison im Lindenhof.

Für das kommende Jahr haben die Galerien Thayaland bereits hochkarätige Programmpunkte geplant – lassen wir uns überraschen!