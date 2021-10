Eine Containermühle für einen Kunden in Tansania wird derzeit bei der Firma Compact Milling Systems (CMS) GmbH in Raabs gebaut.

Die Firma CMS ist eine Schwesterfirma der Dykmühle, die seit 1970 modulare und kompakte Mühlensysteme baut, die komplett betriebsfertig in einem Container montiert per Lkw oder Schiff geliefert werden können.

„Die Mühle, die wir gerade bauen, ist für einen Kunden bestimmt, der bereits eine Anlage für Linsen und Kichererbsen besitzt und jetzt auch Mais und Weizen zu Mehl verarbeiten will“, erklärt Geschäftsführerin Lisa Dyk. Der Standort befindet sich in Arusha im Nordosten des Landes, in der Nähe des Kilimandscharo. „Wir wollen dort die österreichische Tradition des Sauerteigs einführen, damit die Kilimandscharo-Besteiger und die dort ansässigen internationalen Organisationen ordentliches Brot bekommen. Das gibt es dort nämlich nicht“, sagt Dyk. Geplant ist, den Container mit der Mühle im ersten Quartal 2022 nach Tansania zu verschiffen und anschließend die Mühle in den Betrieb vor Ort zu integrieren, damit sie rechtzeitig zur Getreideernte betriebsbereit ist.

Mit dem Mühlenprojekt, das bei CMS intern „KIBO Projekt“ genannt wird, wurde die Firma heuer zudem für den Trigos-Award in der Kategorie „Inter nationales Engagement“ nominiert.