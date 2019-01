Nach etwas über zehn Jahren – die letzte Wohnanlage mit zehn Wohneinheiten wurde 2008 von der WAV (Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel) in Raabs errichtet – gibt es nun wieder Neuigkeiten. Die WAV plant die Errichtung einer Reihenhausanlage mit sechs Reihenhäusern in der Rudolf-Mayer-Straße.

Das Grundstück befindet sich hinter dem Bürogebäude der WAV und grenzt an das gerade in der Aufschließungsphase befindliche neue Siedlungsgebiet (14 Baugründe) in der Othmar-Knapp-Straße an.

Jede Wohneinheit verfügt über einen nach Südosten ausgerichteten Garten. | Architekt Litschauer ZT GmbH

Die Reihenhäuser werden mit einer Wohnnutzfläche von rund 108 m geplant und in drei Doppelhausblöcken angeordnet errichtet. Jede Einheit verfügt über einen südöstlich orientierten eigenen Garten, wobei sich die Grundstücksflächen zwischen 495 und 567 m bewegen werden. Außerdem sind für jede Wohneinheit ein eigenes Carport mit zwei überdachten Pkw-Stellplätzen und ein Abstellraum vorgesehen. Die Häuser selbst werden in zwei Ebenen aufgeteilt, wobei sich im Erdgeschoss ein moderner offener Wohn- und Essbereich mit Küchenzeile befindet, von dem man über die große Terrrasse direkt in den Garten gelangt. Im Obergeschoß werden drei Zimmer und ein Badezimmer eingeplant.

Durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung werden die Heizkosten niedrig gehalten. Das Bauvorhaben befindet sich momentan noch in der Detailplanungsphase. Läuft alles nach Plan, sollte der Baustart bis zum Sommer erfolgen. Bezugsfertig werden die Reihenhäuser voraussichtlich im Frühjahr 2021 sein, eine Vormerkung ist bereits jetzt möglich.