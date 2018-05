Vor kurzem besichtigte die zukünftige Raabser Zahnärztin Marlen LaGarde das Raabser Arzthaus.

Die Stadtgemeinde Raabs hat bereits den Grundsatzbeschluss gefasst, das Arzthaus zu renovieren. Sobald die Förderzusagen eingetroffen sind, wird mit der Renovierung begonnen. Da das Gebäude bereits 40 Jahre alt ist, ist eine Generalsanierung grundsätzlich notwendig. Die neue Zahnärztin will selbstverständlich ihre Ordination auch mit einer neuen Einrichtung am Stand der Technik ausstatten.

Marlen LaGarde stammt aus Retz, hat in Graz Humanmedizin studiert und auf der Semmelweis-Universität in Budapest Zahnmedizin. Sie ist verheiratet und arbeitet derzeit in einem Zahnambulatorium.

Die Ordination in Raabs soll im Verlauf des kommenden Herbstes eröffnet werden. Ordinationszeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Neubesetzung der Zahnarztstelle eine Versorgungslücke in unserer Gemeinde wieder schließen können und wünschen der neuen Zahnärztin viel Erfolg in Raabs“, erklären Bürgermeister Rudolf Mayer und Vizebürgermeister Franz Fischer.