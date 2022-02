Neuer Pächter für Bad-Gastronomie

Mit dem Verkauf des Hotels Thaya von Franz Strohmer an die „ Waldviertel Hotels“ von Klaudia und Jürgen Schuster (die NÖN berichtete) musste nun auch ein Nachfolger für die Gastronomie im Thayatal-Vitalbad gefunden werden – diese hatte Strohmer seit Oktober 2018 gepachtet gehabt.

Es lag nahe, die Bad-Gastro auch künftig wieder über das Hotel Thaya abwickeln zu lassen, um Synergieeffekte zwischen Hotel und Bad nutzen zu können. Daher übernahm die Auszeit Gastro GmbH mit 1. Februar die Gastronomie im Bad, die auch für das Stadthotel Waidhofen und das Hotel Thaya in Raabs verantwortlich ist. Während in Waidhofen Klaus Hölzl die „Oberaufsicht“ hat, übernimmt diese Funktion in Raabs Heinrich Strohmer.

„Es wäre eigentlich die Übernahme mit 1. März geplant gewesen, zeitgleich mit der Wiedereröffnung des Hotels Thaya, aber da Franz Strohmer schon alle seine Gewerbe abgemeldet hatte, mussten wir die Übernahme im Bad vorziehen, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten“, sagt Heinrich Strohmer im NÖN-Gespräch. Die beiden Mitarbeiter im Bad wurden übernommen, in Zukunft soll hier noch aufgestockt werden.

„Zunächst wird die Gastronomie im Bad so bleiben, wie sie ist. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte es dann eventuell Veränderungen geben“, blickt Strohmer in die Zukunft. „Das Rad lief hier rund, jetzt wird es durch neue Speichen ergänzt und verstärkt, um es noch runder laufen zu lassen“, ergänzt Strohmer.

Der Betrieb von Hotel und Badgastronomie in einer Hand biete einen großen Vorteil: „Im Bad ist im Winter mehr los, wo wir weniger Hotelgäste haben, und im Sommer ist es umgekehrt. Dadurch können wir die Mitarbeiter ganzjährig beschäftigen und dort einsetzen, wo gerade mehr zu tun ist“, erklärt Strohmer. Sein Catering betreibt er weiter, er wird auch die Bewirtung im Lindenhof bei Veranstaltungen übernehmen.

Hotel Thaya: Saisonstart am 1. März

Im Hotel Thaya geht es am 1. März los. „Die Buchungslage sieht schon gut aus. Wir haben viele Sportwochen und Gruppenreisen, die bei uns gebucht haben“, fasst Hoteldirektorin Manuela Popp zusammen. Die Zahl der Vorab-Buchungen sei deutlich höher als im Vorjahr, wo die meisten Gäste kurzfristig buchten. „Wir bemerken auch einen starken Trend, dass die Gäste alles aus einer Hand wollen, als Paket. Das können wir als ‚Waldviertel Hotels‘ mit unseren Häusern in Raabs, Dobersberg, Waidhofen und im Schloss Stare Hopzi bieten“, betont Popp. Sie ist dafür verantwortlich, die einzelnen Hotels zu vernetzen und für eine gute Verteilung der Auslastung zu sorgen. Es gibt einen Shuttleservice zwischen den Standorten, sodass man beispielsweise eine Radtour entlang der Thayarunde mit Übernachtung in Waidhofen, Raabs oder Dobersberg mit einem Wochenende im Schloss kombinieren kann. Auch wenn es darum geht, den Gästen mögliche Freizeitaktivitäten aufzuzeigen, ist man bei den „Waldviertel Hotels“ gut aufgestellt.

Der Saisonstart soll im Hotel Thaya unter dem Motto „Anstoßen zur Eröffnung“ stehen – jeder Gast wird in der ersten Woche auf ein Getränk eingeladen. Apropos anstoßen: Auch die „Raabser Kutschn“ soll, sobald es erneut erlaubt ist, wieder aufgesperrt werden.

