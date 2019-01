Ein 80-Jähriger aus der Gemeinde Raabs fuhr mit seinem Pkw in Richtung Eibenstein. Im Wagen befand sich sein 19-jähriger Enkel. Vermutlich durch die schlechte Sicht aufgrund des herrschenden Schneegestöbers kam der Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn zu weit nach links und krachte in den entgegenkommenden Schneepflug. Laut Polizeimeldung war dieser so weit als möglich rechts auf seiner Straßenhälfte unterwegs.

Der 80-Jährige klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen und wurde daher in Landesklinikum Horn eingeliefert. Sein Enkel und der Schneepflugfahrer blieben unverletzt. Der kaputte Pkw wurde von der Feuerwehr Raabs von der Unfallstelle entfernt. Der Schneepflug wurde nicht beschädigt.