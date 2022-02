Projekte mit Landesrat auf Kurs gebracht

Da im heurigen Jahr die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Modsiedl geplant ist, stattete Landesrat Ludwig Schleritzko der Ortschaft einen Besuch ab. Dabei wurden im Beisein von Vertretern der Stadtgemeinde Raabs, der Straßenmeisterei Raabs und der Ortschaft Modsiedl diverse Fragen eingehend besprochen. So soll im Zuge des Straßenbaues auch eine Anbindung an einen bestehenden Weg erfolgen. Weiters ist eine teilweise Erneuerung der Ortswasserleitung und der Anschluss an das öffentliche Wassernetz der Gemeinde Raabs geplant. Die Arbeiten werden spätestens im April beginnen und vor den Erntearbeiten im Sommer fertiggestellt. Abschließend bedankte sich Vize-Bürgermeister Franz Fischer für die gute Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Raabs bzw. dem Land NÖ.

Ausstieg aus fossiler Energie

Anschließend konnte sich Ludwig Schleritzko im Fernheizwerk Raabs davon überzeugen, dass es in Raabs schon großteils gelungen ist, fossile Energie durch erneuerbare Energie aus der Region zu ersetzen. Es ist auch für heuer wieder eine Netzerweiterung geplant. Ein Grund dafür ist sicherlich auch die gute Fördersituation durch Bund und Land für die Wärmeabnehmer beim Ausstieg aus fossiler Energie wie z. B. Gas, Öl oder Strom. Durch den Betrieb des Fernheizwerkes ergibt sich für die gesamte Region eine vielfache Gewinn-Situation.

