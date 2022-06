Provisorium: Kindergarten erhält vierte Gruppe

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Eine vierte Kindergartengruppe gibt es ab Herbst in Raabs. Eingerichtet werden soll diese Gruppe in einer Klasse der Mittelschule.

Der Bedarf ist dringend gegeben: „Bei der Kindergarten-Anmeldung im Dezember hat sich herausgestellt, dass wir 18 Zweieinhalbjährige auf der Warteliste haben. Das führte zu Unruhe und Sorge bei den Eltern“, berichtet Bürgermeister Rudolf Mayer (ÖVP).

Der Trend gehe in jüngster Zeit dahin, dass Mütter früher zurück an den Arbeitsplatz wollen. „Bisher war dieser Anteil nur ein geringer, jetzt sind es fast 100 Prozent der Mütter, die ihr Kind mit zweieinhalb Jahren in den Kindergarten schicken wollen. Dazu kommt, dass wir zwei geburtenstarke Jahre hinter uns haben – allein 2021 waren es 30 Neugeborene“ fasst Mayer zusammen.

Die Stadtgemeinde Raabs suchte daher beim Land NÖ um eine Erweiterung des Kindergarten-Angebots an und erhielt rasch die Genehmigung für eine vierte Gruppe. „Wir dürfen jetzt ein Provisorium für zwei Jahre, also bis 2024, in der Mittelschule einrichten. Dazu wird ein Klassenraum, der nicht für den Schulbetrieb benötigt wird, entsprechend adaptiert. Über das daneben befindliche Lehrmittelzimmer wird mittels eines Mauerdurchbruchs nach außen ein eigener Eingang für die Kindergartengruppe hergestellt“, erklärt Mayer.

Langfristige Lösung bis 2024

Bis 2024 soll eine langfristige Lösung auf die Beine gestellt werden – mögliche Optionen wären ein Ausbau des Kindergartens Kollmitzsteig oder ein Zubau bei der Mittelschule, wobei Mayer letztere Option bevorzugen würde, da der Kindergarten Kollmitzsteig schon in die Jahre gekommen und die Verkehrsanbindung schlecht ist. „Ich denke, eine Zentralisierung des Kindergartens bei der Mittelschule wäre eine gute Sache“, meint der Bürgermeister. Wieviel das Provisorium kostet, wird gerade erhoben.Ob die Finanzierung mittels Darlehen oder Bedarfszuweisung erfolgt, ist noch offen, die Erlaubnis zur Umsetzung des Vorhabens (Raabs ist Sanierungsgemeinde) liegt allerdings bereits vor.

