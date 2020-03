Launig war die konstituierende Sitzung des Gemeinderats am Montagabend und das trotz der umfangreichen Tagesordnung. Das Gelöbnis war schon angenommen, der Bürgermeister, die Stadträte und s der Vizebürgermeister gewählt: Das wichtigste war bis auf die Besetzung des Prüfungsausschusses erledigt. Und dennoch war man erst bei Tagespunkt sieben von insgesamt 39.

Grund ist, dass Raabs gleich alles in einer Sitzung auf Schiene bringt: Alle Mitglieder für alle Ausschüsse werden gewählt, zudem gleich deren Vorsitzenden und Stellvertreter. Die ÖVP hat hierfür mit der SPÖ ein Übereinkommen im Vorfeld gefasst: Das hätte sie nicht tun müssen, die ÖVP hat 82 Prozent bei der Wahl erreicht.

Karin Widhalm Der Vorstand mit den Stadträten (sitzend, v.l.): Harald Kernstock, Herbert Gutkas, Vizebürgermeister Franz Fischer, Bürgermeister Rudolf Mayer, Margit Auer, Heinrich Barth und Harald Bauer, dahinter die Gemeinderäte (v.l.) Erich Kerschbaumer, Bernhard Zotter, Christian Dunkler, Sebastian Gerstorfer, Julia Muthsam, Hermann Waitz, Ernst Zach, Franz Waitz, Herbert Österreicher, Gerald Schneider und Kurt Wessely.

Sie schnappte sich zwei Mandate der FPÖ und ein Mandat von der SPÖ, die mit Karl Czudly, Ernst Zach und Wolfgang Trimmel im Gemeinderat vertreten sind. Man legt beiderseits Wert auf Zusammenarbeit, das zeigt schon die Festlegung der Stadträte-Zahl. Mindestens fünf, höchstens sieben lautet die Formel für Raabs. „Wir haben uns für den goldenen Mittelweg von sechs Stadträten entschieden, so wie meistens, nur in der letzten Periode waren es fünf“, erklärte Bürgermeister Rudolf Mayer. „Das Ressort des Vizebürgermeisters war sehr, sehr groß“, wird die Arbeit mehr aufgeteilt. Zudem könne Czudly (SPÖ) in Ressorts mitwirken, die zu ihm passen, ergänzt Mayer.

Mayer: „Ich sehe das als Arbeitsauftrag“

Alle Beschlüsse und Wahlgänge fielen einhellig aus. Bürgermeister Mayer und Vizebürgermeister Franz Fischer wurden mit 20 Stimmen (Philipp Witzmann war erkrankt) bestätigt. Beide bedankten sich für das Vertrauen. „Ich sehe das als Arbeitsauftrag, nur der Sache und dem Bürger verpflichtet“, ergänzte Mayer. „Vieles an Problemen wissen wir noch nicht, und was uns noch beschäftigen wird.“

Das, was man weiß, sind anstehende Projekte wie der Breitband-Ausbau. Und: „Was sich nicht ändern wird, ist die ernste finanzielle Lage“, führt er aus. „Der Status als Sanierungsgemeinde wird sich in dieser Periode nicht ändern.“ Er will mit Ehrlichkeit dem Land begegnen. Das habe sich bewährt.

Ein Drittel der Mandatare sind neu. „Wir haben sieben neue: Das ist schon ein starker Umbruch in Richtung Jugend“, informiert Mayer die Zuhörer. „Jugend?“, fragt Erich Kerschbaumer, der später zum Seniorengemeinderat ernannt wird. Das bringt den Bürgermeister und alle anderen zum Lachen.