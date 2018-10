Die Sanierung des Wohnturmes der Ruine Kollmitz war ein wichtiger Punkt in der Gemeinderatssitzung vom vergangenen Donnerstag.

Wie in der NÖN berichtet, hatte der Verein zur Erhaltung der Ruine Kollmitz im Frühjahr in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt mit der Sanierung begonnen, die nun so gut wie abgeschlossen ist. Insgesamt kostete das Vorhaben mehr als 90.000 Euro.

Förderungen beschlossen

Die Stadtgemeinde Raabs als Eigentümerin der Ruine beteiligt sich mit 15.000 Euro an der Ausfinanzierung des Projektes. Die Zahlungen erfolgen in fünf Raten zu je 3.000 Euro von 2018 bis 2022. Der Verein mit Obfrau Margit Auer bringt überdies 35.000 Euro und 550 Arbeitsstunden selbst ein.

Der Gemeinderat gewährte auch der Freiwilligen Feuerwehr Zabernreith eine Förderung von 3.000 Euro für den geplanten Ankauf einer Tragkraftspritze – dies entspricht genau jener Summe, die auch seitens des Landes als Förderbeitrag zu erwarten ist. Die Personalbereitstellung für die Reinigung des Klubhauses und der Sportlerkabinen des Sportvereins Raabs wird fortgesetzt. Der Verein legte anrechenbare Rechnungen für Investitionen bzw. Ausgaben in Höhe von 3.976 Euro vor. Dafür gibt es eine 50-prozentige Förderung, was rund 125 Arbeitsstunden für die von der Gemeinde bestellte Arbeitskraft entspricht.

Auch die Stadtkapelle Raabs erhält wieder 1.000 Euro für Instrumenten-, Trachten- und Notenkauf.