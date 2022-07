Sanierung der Kläranlage nötig

Werbung

25 Punkte wurden im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung behandelt, die Beschlüsse fielen einstimmig. Entschuldigt war Stadtrat Harald Kernstock (ÖVP).

Die Abwasserbeseitigungsanlage Schaditz muss demnächst aufgrund einer behördlichen Vorgabe saniert werden. Die Anlage wird derzeit von der Gemeinde betrieben. Nunmehr wurde in Schaditz eine Abwassergenossenschaft gegründet, welche die anstehende Sanierung durchführen will. Diese übernimmt die bestehende Kläranlage samt Grundstücken und Leitungen im derzeitigen Zustand zu einem symbolischen Preis von 1 Euro. Weiters wird die Stadtgemeinde der Genossenschaft beitreten und das der Gemeinde gehörende FF-Haus anschließen. Die Übergabe erfolgt spätestens am 1. Jänner 2023.

Der Fördervertrag zwischen der Stadtgemeinde und der Kommunalkredit Public Consulting GmbH (für das Landwirtschaftsministerium) die Abwasserbeseitigungsanlage Alberndorf betreffend wurde angenommen: Für die Gesamtkosten von 295.000 Euro gibt es eine Förderung über Bundesmittel in Höhe 118.324 Euro sowie eine über Landesmittel in Höhe von 15.131 Euro.

Ein Grundsatzbeschluss zum Bau einer Erdsauna im Anschluss an die bisherige Saunalandschaft im Thayatal Vitalbad wurde gefasst. Die Kosten werden rund 165.000 Euro betragen. Die Umsetzung soll noch im Herbst 2022 erfolgen. Eine Förderung bei Ecoplus wurde beantragt. Die Investition ist im investiven Haushalt 2022 enthalten und wird im Nachtragsvoranschlag den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Ortsnetz-Erweiterung

Die Trinkwassergenossenschaft Modsiedl beabsichtigt die Erweiterung des Ortsnetzes. Dabei soll auch das der Gemeinde gehörende Gemeinschaftshaus an die Trinkwasserleitung angeschlossen werden. Dazu wurde der Beitritt der Gemeinde zur Genossenschaft beschlossen.

Die Tarife für die Nachmittagsbetreuung in der Volksschule wurden aufgrund des steigenden Verbraucherpreisindexes angepasst. Die letzte Erhöhung erfolgt im Jahr 2016.

Der Verein „9er Haus Reloaded“ erhält für sein Kulturprogramm 2022 eine Förderung von 500 Euro zugesprochen.

Mit der Waldviertler Sparkasse Bank AG wurde ein Dauerleihvertrag über bestimmte Archivalien (z.B. Bilanzen) - aus der Zeit als die Geschäftsstelle Raabs noch eine selbstständige Gemeindesparkasse war – abgeschlossen. Stadtarchivar Erich Kerschbaumer wird die Materialien für das Stadtarchiv übernehmen und inventarisieren.

Ein Grundstück (bebuschte Fläche, tw. Wald) in der KG Oberpfaffendorf im Ausmaß von 13.405 m² wurde an den Bestbieter Christoph Kadrnoschka zum Preis von 9.000 Euro verkauft.

Fahrzeug- und Stationierungskonzept

Das Fahrzeug- und Stationierungskonzept der Stadtgemeinde wurde auf Basis der am 1.4.2022 durchgeführten Risikoanalyse neu beschlossen. Strittig war bis zuletzt die Aufnahme eines Mannschaftstransportfahrzeuges in das Konzept, die letztlich nach Rücksprache und Verhandlungen mit dem Land NÖ nun doch erfolgen darf.

Das neue Konzept des Eislaufplatzes in Waidhofen sieht eine Unterstützung in Höhe von 0.60 Euro je Einwohner durch die Stadtgemeinde mit Befristung auf ein Jahr vor. Ferner wird eine Erhebung der Nutzer des Eislaufplatzes über die Erfassung der Postleitzahl durchgeführt, sodass der Grad der Nutzung seitens der Raabser Gemeindebürger festgestellt werden kann und dieser in weiterer Folge eine wesentliche Grundlage der Evaluation bildet.

