Die Sanierung des Arzthauses läuft an. In der Gemeinderatssitzung vom vergangenen Donnerstag wurde eine Reihe von Aufträgen (siehe Infobox) für das rund 800.000 Euro teure Projekt vergeben.

Im Wesentlichen geht es darum, die Dämmung der Fassade zu verbessern, die Fenster zu tauschen und den barrierefreien Zugang in die Ordinationen sicherzustellen. Außerdem muss ein Behinderten-WC und ein Geländer beim Zugang errichtet werden. Zusätzlich muss das Gefälle des Zugangs angepasst werden, um die Kriterien der Barrierefreiheit zu erfüllen.

Großteil der Aufträge an regionale Firmen

„Es konnten fast alle Aufträge an regionale Firmen vergeben werden. Wir haben mit der Sanierung einen wichtigen Schritt zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Gemeindegebiet und darüber hinaus gesetzt“, freut sich Bürgermeister Rudolf Mayer.

Die Arbeiten am Arzthaus sollen rasch vorangetrieben werden, sodass spätestens rund um den Jahreswechsel die Eröffnung der neuen Zahnarztordination von Marlen la Garde erfolgen kann.

Für die Sanierung des Arzthauses Raabs werden zwei Darlehen aufgenommen. Ein Darlehen in Höhe von 520.000 Euro mit einem von der NÖ Wohnbauförderung zu erwartenden Annuitätenzuschuss wurde zu einem Fixzinssatz an die Raiffeisenbank Thayatal-Mitte vergeben, ebenso wurde ein Darlehen in Höhe von 195.000 Euro zu einem Fixzinssatz an die Raiffeisenbank Thayatal-Mitte vergeben.