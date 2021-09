Bei den Eltern der Raabser Volksschulkinder macht sich Verzweiflung breit. Eine Woche vor dem angekündigten Start der Sommerschule, die Lerndefizite ausgleichen will, wurde diese abgesagt. Elternvereinsvertreterin Beate Zeilinger erhielt Nachrichten von Eltern, die diese Umstände perplex zurücklassen. Sie setzte sich sofort nach Erhalt der Absage dafür ein, doch noch etwas auf die Beine stellen zu können, jedoch vergebens. Nun möchte sie im Gespräch mit der NÖN zumindest darstellen, wie problematisch die kurzfristige Absage ist.

Das Angebot einer sogenannten „Sommerschule“ wurde heuer im Frühjahr vom Bundesministerium angekündigt: Den Schülern soll durch einen freiwilligen Unterricht in den letzten zwei Wochen der Sommerferien ermöglicht werden, Versäumtes nachzuholen und Gelerntes zu festigen. All das wird für wichtig erachtet, denn viele Lernende haben sich mit dem Unterricht im Distance Learning nicht recht identifizieren können, was für Lernlücken sorgte.

Eltern musste sich für den Sommerunterricht schon im Frühjahr innerhalb einer gewissen Frist verbindlich anmelden, wobei noch keine genauen Informationen zum Standort der Sommerschule bekannt waren. Insgesamt 17 Kinder aus der Volksschule Raabs reichten die Anmeldung pünktlich ein. Was die Eltern nun besonders verärgert, ist, dass sie die Nachricht, dass die Sommerschule aufgrund eines Lehrpersonalmangels nun doch nicht stattfindet, erst eine Woche vor Beginn erhalten hatten. „Den Eltern wurden leere Versprechungen gemacht“, meint Beate Zeilinger.

Viele Eltern hätten sich darauf verlassen, dass ihre Kinder in dieser Zeit in der Sommerschule betreut werden, und sich ihre Arbeit auch entsprechend eingeteilt, schildert Elternvereinsvertreterin Zeilinger. Nun müssen sie kurzfristig Ersatz finden, um ihre Kinder nicht unbetreut zu lassen. Außerdem bleibe den Eltern jetzt nur sehr wenig Zeit, um selbst mit ihren Kindern zu lernen oder geeignete Alternativen zu suchen. Für viele sei es unverständlich, wie es zu dem Mangel an Personal kommen konnte, da durch die pünktlichen Anmeldungen ja bekannt war, welche Kapazitäten für die Sommerschule benötigt werden würden.

„Es stimmt, es war eine Sommerschule in Raabs geplant“, erklärt Alfred Grünstäudl, Abteilungsleiter der Bildungsregion 1. Die Leitung sei sichergestellt gewesen, nur habe man keine geeigneten Lehrpersonen gefunden – infrage kommen Studierende oder freiwillige Pädagogen. „Man hat sich bis zum Schluss bemüht, aber es ist uns nicht gelungen“, bedauert er dies.

Zeilinger ist direkt nach Erhalt der Absage mit einigen Studenten in Verbindung getreten, in der Hoffnung doch noch eine Art Sommerunterricht organisieren zu können. Eine derartige Umsetzung war aber behördlich nicht mehr möglich. Die Studenten hätten ihr zum größten Teil gesagt, dass sie die Aufgabe gern übernommen hätten, aber von dieser Möglichkeit nichts gewusst haben. „Wie ich mitbekommen habe, hätten die Studenten gerne Praxiserfahrungen gesammelt.“ Zeilinger fragt sich, ob die Raabser Sommerschule wirklich an einem Personalmangel gescheitert ist.

„Es ist schon so, dass ich Studierende haben möchte, die bereits ein bisschen Erfahrung haben und in einem höheren haben“, berichtet Grünstäudl. Die Sommerschule sei eben eine Betreuungseinrichtung mit pädagogischem Hintergrund, „um Defizite mehr oder weniger aufzufangen und die Schüler bestmöglich auf das kommende Schuljahr vorzubereiten“. Mehr Sommerschulen als im Vorjahr hätten ihren Betrieb aufnehmen sollen: „Wir haben die Studierenden in dieser Vielzahl, die es gebraucht hätte, nicht gefunden.“

Grünstäudl erzählt, dass die Direktion alles unternommen habe, um zumindest eine Schülerin der Sommerschule Waidhofen zuweisen zu können – eine Herausforderung, was den Transport betreffe. Die anderen 16 Kinder hatten diese Chance nicht: „Ich habe auch auf die Größe der Gruppe zu achten.“

Die Eltern sind nun überfordert und fühlen sich im Stich gelassen. Sie würden es laut Zeilinger schätzen, wenn künftig spätestens bis zum Schulschluss feststehen würde, ob die Sommerschule abgehalten werden kann oder nicht.