Standing Ovations für Herbert Hauer

Wichtige Termine der Stadtkapelle Raabs:

Konzertwertung am 24. April, Weisenblasen am 16. Juli, Musikfest vom 16. bis 18. September und Bläserkammermusikwettbewerb am 19. November (alle Veranstaltungen in Raabs).

Außerdem nehmen die Musiker der Stadtkapelle Raabs an der Marschmusik-Landeswertung am 27. August in Edelhof teil.