Über zwei Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder kann sich nun Raabs freuen. Eine wurde bei der Stadtmauer, die Zweite am Hauptplatz neben der Raiffeisenkasse errichtet. Dabei handelt es sich um ELLA-Stationen, eine Tochterfirma der W.E.B. Windenergie AG.

Beide Ladestationen sind mit zweimal 11kW AC (Typ 2 – 1x Buchse, 1x Kabel) und zwei Schukostecker für Fahrräder ausgerüstet. Die Ladungen können mit der ELLA-Ladekarte, welche auf ella.at ohne Aktivierungs- und Grundgebühr bestellt werden kann, gestartet werden. Der Tarif beträgt 29ct/kWh. Die Station bei der Stadtmauer wurde in Kooperation mit der Stadtgemeinde errichtet. Die Bauhoftruppe betonierte das Fundament dafür.

Gerald Muthsam Bei der Eröffnung der Ladestation am Hauptplatz waren Martina Stellfeld, Hermine Hummel, Rudolf Mayer, Renate Brandner-Weiß, Roland Wagner, Franz Fischer, Marianna Jelinek, Herbert Roßnagl und Karl Nagl dabei.

Die Station am Hauptplatz wurde in Kooperation mit der Raiffeisenkasse Raabs und der TRE – E-Carsharing Thayaland errichtet. Hier steht nun auch öffentlichkeitswirksam das Car-Sharing Auto. Auch hier hat die Bauhoftruppe der Stadtgemeinde das Fundament erstellt. Zu dieser Station wurde zeitgleich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Raiffeisenkasse errichtet, so kann an Sonnentagen, direkt vor Ort produzierter Sonnenstrom getankt werden.

Zur Eröffnung am Hauptplatz wurden benachbarte Wirtschaftstreibende eingeladen, damit diese über die Funktionsweise Bescheid wissen.

„Dieses Projekt zeigt wieder, was möglich ist, wenn mehrere Institutionen am gleichen Ziel arbeiten“, betonte Bürgermeister Rudolf Mayer. „Der Stadt stehen jetzt jeweils vier Lademöglichkeiten für E-Autos und E-Fahrräder zur Verfügung und das kann man schon als Quantensprung bezeichnen. Bereits beim Drachenbootrennen wurden beide Station benutzt.“