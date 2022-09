30 Jahre als Obmann des WAV

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mitarbeiter, Geschäftspartner und Vertreter der Politik waren geladen, um am 1. September dem Ende der „Ära Pamperl“ bei der WAV beizuwohnen. Selbst Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner richtete in einer Videozuspielung Grußworte an den langjährigen Funktionär der WAV.

Unter der Moderation von Vorstandsdirektor Manfred Damberger wurden einige Wegbegleiter Pamperls zu Wort gebeten. Darunter auch Architekt Franz W. Friedreich, der als einer der Ersten an den 1953 gegründeten Bauträger geglaubt hat. „Man kann auch über die Architektur diskutieren, aber Johann hat immer alles besser gewusst. Er hat immer die passenden Leute gesucht und gefunden und er hat mit Hartnäckigkeit die Ziele verfolgt,“ sparte Friedreich auch nicht mit humorvollen Seitenhieben auf gemeinsame Unternehmungen.

„Ich kann einfach nur Danke sagen für das, was die Leute der WAV schaffen“, drückte Bürgermeister Rudolf Mayer seine Hoffnung aus, dass in zehn Jahren nicht nur 100, sondern 200 Mitarbeiter an einer Firmenfeier teilnehmen mögen.

Gute Grundlage für die Zukunft geschaffen

Der 2. Präsident des Landtages, Karl Moser, dankte für die „großartige Zusammenarbeit“. „Johann Pamperl hat immer sehr lange nachgedacht, die Dinge hinterfragt und als ehemaliger Banker natürlich auch auf das Geld geschaut. Die Bilanzsumme ist in den 30 Jahren seiner Obmannschaft von 17 auf 570 Mio. Euro gestiegen. Mit Hubert Mayrhofer als Nachfolger wurde eine gute Voraussetzung geschaffen, den Spirit des Fortschritts mit Elan fortzusetzen“, gratulierte Moser auch Hubert Mayrhofer zu seiner Wahl zum neuen Obmann, zu dessen Aufgaben unter anderem der Weg in Richtung Digitalisierung und der Bau eines Zentrums für die Hausbetreuer gegenüber dem Bürogebäude gehören werden.

„46 Jahre reichen“, dankte schließlich Johann Pamperl all seinen Wegbegleitern für die gute Zusammenarbeit. „Ich weiß, ich war manchmal relativ streng. Aber man kann nur so viel Risiko eingehen, so viel man auch verträgt. Es ist bekannt, dass ich gerne Schnapsen gehe, aber in der Wirtschaft gibt es kein Zocken. Ich danke, dass ich am Aufbau der WAV beteiligt sein durfte — 30 Jahre davon als Obmann — und freue mich über die vielen Projekte, die wir gemeinsam geschafft und geschaffen haben.“ Scherzend an seinen Nachfolger gerichtet wandte sich Pamperl an die Mitglieder des Aufsichtsrates: „Sie haben die Bilanzen gesehen. Heure war noch alles in Ordnung!“

Neben einem reichlich bebilderten Abschiedsgeschenk der Mitarbeiter mit dem Titel „30 Jahre Obmann Johann Pamperl“, in dem die Meilensteine der WAV unter seiner Leitung nachzulesen sind, wurde der scheidende Obmann auch mit dem „Großen Goldenen Ehrenzeichen“, geehrt.

Johann Pamperl trat nach der Handelsschule Waidhofen in den Dienst des Raiffeisenkonzerns ein und war in vielen Bankstellen in Niederösterreich tätig, bis er in Raabs „sesshaft“ wurde und der Bank 32 Jahre lang als Direktor vorstand. Bereits 1976 wurde er in den Vorstand der WAV gewählt, damals mit Obmann Hubert Mayrhofer sen., nach dessen Ausscheiden er 1992 selbst Obmann wurde.

Hubert Mayrhofer übernimmt Agenden

Hubert Mayrhofer jun., wurde 1964 geboren, lebt in Raabs, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Waidhofen studierte er Publizistik und Politikwissenschaften und absolvierte an der Wirtschaftsuni eine Zusatzausbildung zum akademisch geprüften Werbekaufmann. Mayrhofer trat 1992 als Angestellter in die WAV ein, wurde dann 2006 in den Vorstand gewählt und hatte seit 2012 das Amt des Obmann-Stellvertreters inne.

