Thayatal-Vitalbad: 2G kaum noch zu spüren

Als das Thayatal-Vitalbad nach dem Lockdown am 17. Dezember wieder seine Türen öffnete, beschäftigte Geschäftsführer Rudolf Mayer und Betriebsleiterin Barbara Polt vor allem eine Frage: Würden trotz 2G-Regel genug Leute ins Bad kommen, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen?

Immerhin hatte sich vor dem Lockdown unter 2G-Bedingungen schon ein spürbarer Gästerückgang gezeigt – würde sich der Trend fortsetzen?

Ein Blick auf die Jänner-Zahlen zeigt: Von einem „2G-Loch“ ist kaum etwas zu merken, die Gästezahlen bewegen sich auf dem durchschnittlichen Niveau für diesen Monat. Der bisher stärkste Tag war der 4. Jänner mit 413 Besuchern. „Das war ein Wochentag, daher ist das ganz besonders bemerkenswert“, freut sich Mayer.

Im Zeitraum vom 1. bis 28. Jänner wurden 5.214 Gäste in Raabs gezählt. Dies sei ein guter Wert, der lediglich in besonders starken Jahren zu übertreffen sei. „Was uns heuer hilft, ist der fehlende Schnee. Man kann in der näheren Umgebung nicht Skifahren gehen, auch Eislaufen und Rodeln sind nicht möglicht, da fällt die Wahl dann eben auf einen Badbesuch“, merkt Betriebsleiterin Barbara Polt an.

Die 2G-Zutrittsregel werde großteils akzeptiert, dass Leute ohne den nötigen Nachweis kommen, beschränke sich auf Einzelfälle. „Meistens haben sie den 2G-Nachweis einfach vergessen, entweder im Auto oder zu Hause. Wir hatten schon den Fall, dass sich Badegäste den 2G-Nachweis von jemandem nachbringen lassen mussten“, erzählt Polt.

Ausnahmen gäbe es keine, auch Stammgäste müssen jedes Mal ihren 2G-Nachweis herzeigen. „Wir haben unseren älteren Stammgästen, die oft kein Smartphone haben und daher mit Zertifikaten in Papierform kommen, die Impf- oder Genesungsnachweise foliert, damit sie einen eigenen, haltbaren ‚Bad-Nachweis‘ haben“, fügt Polt hinzu.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren