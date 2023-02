Tourismus erholt sich: Nächtigungen wie vor Corona

„Wir sind wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen“, freut sich der Raabser Bürgermeister Rudolf Mayer beim Blick auf die Nächtigungszahlen des vergangenen Jahres.

37.458 Nächtigungen wurden 2022 in den Beherbergungsbetrieben der Stadtgemeinde Raabs gezählt. Damit bewegt man sich auf einem vergleichbaren Niveau wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Nach zwei durchwachsenen Jahren mit 24.203 (2020) und 27.569 (2021) Besuchern ist die Durststrecke überwunden.

„Die Leute dürften nach zwei Jahren Corona, wo sie eher in Österreich Urlaub machten, im Sommer vermehrt ins Ausland gefahren sein.“

Rudolf Mayer

Seit der Landesausstellung 2009 als Turbo bewegten sich die Nächtigungszahlen mit Ausnahme des Jahres 2015 (knapp unter 30.000) und der beiden Corona-Jahre stets im Bereich zwischen 31.054 und 40.813. Im Gegensatz zu den Jahren vor 2020, wo das Nächtigungsmaximum in den Sommermonaten Juli und August lag, kam es 2022 zu einer Verschiebung in die Vor- und Nachsaison (Mai/Juni und September/Oktober). „Die Leute dürften nach zwei Jahren Corona, wo sie eher in Österreich Urlaub machten, im Sommer vermehrt ins Ausland gefahren sein. Den gleichen Effekt konnten wir auch im Thayatal-Vitalbad beobachten“, erklärt Mayer.

„Wir sehen, dass uns der Radweg gerade in der Nebensaison viele Gäste bringt“

Ob es sich hierbei um einen einmaligen „Nachholeffekt“ handelt oder ob der Trend zur Verlagerung in die Nebensaison anhält, wird sich erst zeigen müssen. Auch der Radweg Thayarunde samt seinen Erweiterungen könnte zur Verlagerung des Schwerpunkts in die Nebensaison beitragen: „Wir sehen, dass uns der Radweg gerade in der Nebensaison viele Gäste bringt“, merkt Mayer an. Ein weiterer Besuchermagnet sei die Ruine Kollmitz, die steigende Besucherzahlen verzeichnet.

Das Ende der Fahnenstange dürfte tourismusmäßig in Raabs noch nicht erreicht sein: „Wir hätten nach wie vor Bedarf nach kleineren Vermietern“, ist sich Mayer sicher.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.