Vitalbad wieder in Wartestellung

Wieder einmal musste das Thayatal-Vitalbad in Raabs aufgrund des Lockdowns seine Türen schließen. Und das ausgerechnet zu Beginn der Wintersaison. Immerhin weiß man schon von den vorhergehenden Lockdowns, wie man mit solchen Schließungen umgehen kann. So wurden auch diesmal die rund 20 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, und die Zeit der Sperre wird genutzt, um eine Grundreinigung und ein paar „Aufhübschungen“ im Inneren des Bades durchzuführen. „Uns ist es wichtig, die Mitarbeiter zu erhalten und sie nicht in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Denn wenn wir wieder aufsperren dürfen, brauchen wir unsere Leute wieder“, betont der Geschäftsführer und Bürgermeister der Stadtgemeinde Raabs, Rudolf Mayer.

Das Wasser in den Becken wurde nicht ausgelassen, lediglich die Wassertemperatur aus Energiespargründen abgesenkt. „Wenn wir das Startsignal erhalten, können wir die Temperatur binnen zwei Tagen wieder auf den Normalwert bringen“, erklärt Betriebsleiterin Barbara Polt. Demnach könne man also je nach den verkündeten Lockerungen des Lockdowns rasch wieder für Besucher öffnen.

Öffnung hängt von Rahmenbedingungen ab

Ob das Bad aufsperrt, wird aber nicht nur vom Ende des Lockdowns, sondern auch den dann geltenden Rahmenbedingungen abhängen: „Es muss wirtschaftlich schon Sinn machen, mit strengen Quadratmeter-Beschränkungen wie im Frühjahr ergäbe der Betrieb insbesondere im Saunabereich bei uns keinen Sinn. Auch 2Gplus würde wohl nicht funktionieren“, gibt Mayer zu bedenken. Man habe schon mit der Einführung von 2G (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) deutliche Besucherrückgänge verzeichnet, würde man zusätzlich noch einen PCR-Test brauchen, würde das wohl noch mehr Gäste vom Besuch abhalten.

Im Rückblick auf die Saison 2021 fällt auf, dass das Bad in den ersten sechs Monaten des Jahres wegen Lockdowns geschlossen war. Die wenigen Öffnungsmonate seien dann zwar besser gelaufen als die Vergleichsmonate im Vorjahr, doch in Summe kam man mit Stand Ende November trotzdem nur auf 19.682 Besucher. Mayer hofft jetzt, wenigstens ab den Weihnachtsferien aufsperren zu können: „Das sind die besucherstärksten Zeiten des Jahres.“

Trotz der Corona-Rückschläge lässt man sich in Raabs aber nicht unterkriegen. Der Bau einer Erdsauna in den Hang hinein steht am Plan, rund 150.000 Euro will man dafür investieren. Zumindest die Planung soll 2022 stehen, ob sich auch die Umsetzung bis zum Herbst ausgeht, ist derzeit noch offen.