Keine Anfragen, keine Fälle hat die Ordination von Kiril Kirilov in Raabs zum Coronavirus zu verzeichnen – „Gott sei dank“, wie der praktische Arzt und Anästhesist im Landesklinikum Waidhofen sagt. Gut gerüstet ist er jedoch.

„Wenn ein Patient trotz aller Empfehlungen hierherkommt, kann er in unserem ‚Schockraum‘ isoliert werden“, erklärt er. Die Ansteckungsgefahr kann damit gering und der Betrieb aufrecht erhalten werden. Grundsätzlich gilt aber: Jeder soll im Verdachtsfall anrufen, Arzt oder Rettung kommen dann zur Untersuchung vorbei. Kirilov findet den Umgang mit dem Coronavirus für gut.

„Mich hat nur ein bisschen gestört – aber das hat sich gebessert –, dass vor allem in der Politik immer wieder der Satz gefallen ist: ‚Es besteht kein Grund zur Panik‘“, schildert er. „Das ist genau das, was man nicht sagen soll.“ Der Gegenüber hört nämlich nur „Panik“, egal, ob „kein“ oder „nur“ davorsteht. Das wird in der Krisenkommunikation zuerst gelernt. „Man fragt sich: Warum sagt er das überhaupt? Da muss ja etwas sein ...“, führt er aus. „Ganz gut hat mir Peter Kaiser gefallen, der an den richtigen Menschenverstand appelliert hat.“

Das Coronavirus müsse in Relation betrachtet werden. „Es ist nicht Ebola. Die Sterblichkeitsrate ist gering und liegt ungefähr bei der Grippe.“ Coronaviren haben schon immer leichten Schnupfen im Winter verursacht. „Jetzt kommt eine neue Mutation, im neuen Gewand, die auch gefährlich werden kann“. Sie kann bei Immungeschwächten eine Lungenentzündung hervorrufen.

„Ausbreitung dürfen wir nicht erlauben“

„Das ist etwas Neues. Und ein bisschen unangenehm ist: Es scheint, dass man sich in der Inkubationszeit anstecken kann.“ Die Ausmaße sind daher schwer abzuschätzen. „Man muss es ernst nehmen.“ Wichtig sei, dass das Virus in Hotspots wie China, Iran und Italien eingedämmt wird, sonst müsse man sich jährlich im Winter neben der Grippewelle mit dem Coronavirus auseinandersetzen. „Wir dürfen nicht erlauben, dass sich das in der Weltbevölkerung festsetzt.“ Das habe auch Auswirkungen auf die Wirtschaft, weil die Krankenstände steigen.

„Ich hoffe sehr, dass das Bewusstsein für Impfungen steigt“, ergänzt Kirilov. „Wir haben für die Grippe jetzt einen hochwirksamen Impfstoff, und bei uns lassen sich nur acht Prozent impfen. Das ist verschwindend gering.“ Die Impfung ist für jeden außer Kinder gedacht und dringend ab 50 empfohlen.