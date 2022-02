Abschied von Ferdinand Auer

Die Nachricht vom Ableben des ehemaligen Stadtrats Ferdinand Auer im 82. Lebensjahr hat viele Menschen im Gemeindegebiet und darüber hinaus mit Trauer und Betroffenheit erfüllt. Am vergangenen Samstag wurde in der Pfarrkirche Weikertschlag Abschied genommen.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Ferdinand Auer war als sehr leutselige Persönlichkeit bekannt, er fand rasch einen guten Draht zum jeweiligen Gesprächspartner und bei ihm rannte sehr oft der Schmäh.

Diese große Kommunikationsgabe kam ihm natürlich nicht nur in seinem Brotberuf als Bezirksdirektor der NÖ Versicherung zugute, sondern auch in der Kommunalpolitik, wenn es darum ging, Probleme zu lösen. Ferdinand Auer war von 1990 bis 2000 als Stadtrat in Raabs tätig. Seine Meinung wurde sehr geschätzt, daher war er auch in zahlreichen Ausschüssen und Gremien vertreten. Die politische Heimat von Ferdinand Auer war die Österreichische Volkspartei. Er war auch einige Jahre Obmann der Gemeindegruppe des Bauernbundes und hatte so eine gewichtige Stellung innerhalb der Raabser ÖVP. An erster Stelle stand bei ihm immer der Mensch. Besonders wichtig waren ihm auch die christlichen Werte, was sich auch in seiner engen Bindung zur Kirche niederschlug.

Ein weiteres Betätigungsfeld von Ferdinand Auer war die Freiwillige Feuerwehr. Im Jahr 1969 trat er der FF Oberndorf/Weikertschlag bei, 1977 absolvierte er den Grundlehrgang, 1979 dann den Atemschutzlehrgang. Auszeichnungen erhielt er für seine 25- bzw. 40-jährige Tätigkeit für das Feuerwehrwesen. 2006 wurde er in den Reservestand überstellt.

Eng verbunden war Ferdinand Auer auch mit der Raiffeisenkasse Raabs/Eibenstein, der heutigen Raiffeisenbank Thayatal-Mitte. Er war von 1978 bis 2002, also fast ein Vierteljahrhundert, als Aufsichtsrat und engagierter Mitgliedervertreter tätig, wobei er sich besonders für die Belange der Bankstelle Weikertschlag eingesetzt hat. 2002 erhielt der die Raiffeisenmünze in Silber.

Einen besonders hohen Stellenwert hatte für Ferdinand Auer der Ortsverband Weikertschlag und Umgebung des Österreichischen Kameradschaftsbundes. Er war Mitglied seit 1966 bis zu seinem Tod, also rund 56 Jahre. Ferdinand Auer wurde schließlich 1985 zum Obmann gewählt und übte dieses Amt bis 2013 höchst erfolgreich und mit Begeisterung aus. Er vertrat die Werte des Kameradschaftsbundes mit Nachdruck und Freude.

Auer erhielt für sein Wirken auch zahlreiche Auszeichnungen, u.a. die Landesverdienstmedaille in Silber und Gold sowie das Landesehrenkreuz in Silber und Gold.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden