Das Waldhornensemble „W4-Trachtenhörnchen“ der Musikschule Thayatal erbrachte beim Bundeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ in Innsbruck hervorragende Leistungen. In der Altersstufe B (bis 16 Jahre) konnten 97,5 von 100 möglichen Punkten erreicht werden.

Im Zuge des Bundeswettbewerbes haben an zwei Wettbewerbstagen die hervorragendsten Ensembles die Vielseitigkeit des Ensemblemusizierens präsentiert. Die vier Hornisten Sarah Schmid (Schaditz), Angelika Piffl (Rossa), Maximilian und Sebastian Bauer (Raabs) sind Mitglieder sowohl der Jugend- als auch der Stadtkapelle Raabs und zählen mit ihrer Lehrkraft Herbert Hauer zu den besten Ensembles in ganz Österreich. Neben der hohen Punkteanzahl erreichten die jungen Musiker zusätzlich in der Kategorie „vereinseigenes Ensembles“, auf welche bei diesem Wettbewerb besonderes Augenmerk gelegt wird, den 1. Preis. Der österreichische Blasmusikverband honorierte die überaus beeindruckenden musikalischen Darbietungen mit einem Preisgeld von 250 Euro.

Ensemblewettbewerb dient als Förderung des Zusammenspiels

Alle zwei Jahre, rund um den österreichischen Nationalfeiertag, wird der Bundeswettbewerb von der Österreichischen Blasmusikjugend veranstaltet. Dem Bundeswettbewerb gehen Bezirks- und Landeswettbewerbe vor.

Der Ensemblewettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ dient als Instrument der Förderung des Zusammenspiels für Blas- und Schlagwerkensembles in Kammermusikgruppen und trägt folglich zur Hebung des Niveaus in den Musikkapellen bei. Historische und zeitnahe Ensemble- und Kammermusikliteratur werden in diesem Rahmen in den Altersstufen A bis D und in der Sonderstufe S zum Besten gegeben.

In diesem Jahr fand der Wettbewerb am 27. und 28. Oktober im Haus der Musik in Innsbruck in Tirol statt. Insgesamt sind 49 Ensembles mit rund 200 Musikerinnen und Musikern aus ganz Österreich, Südtirol und Liechtenstein angetreten.