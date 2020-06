Um das Leben eines 62-jährigen Breitenfelders (Gemeinde Göpfritz/Wild) kämpften Beamte der Polizeiinspektionen Raabs und Groß Siegharts, ein First Responder, der ehemalige Gemeindearzt Karlheinz Schmidt, der Notarzt des Roten Kreuzes Waidhofen und die Mannschaft des Notarzthubschraubers Christophorus 2.

Der Mann klagte am Nachmittag des 2. Juni am Parkplatz „An der Stadtmauer“ im Stadtgebiet von Raabs über Übelkeit und Stechen im Brustbereich und wollte das öffentliche WC aufsuchen. Als er von der Bank im Buswartehaus aufstand, sackte er plötzlich zu Boden. Sein Bikerkollege, ein 69-jähriger Göpfritzer, konnte noch verhindern, dass er mit dem Kopf am Asphalt aufschlug.

Um 14.22 Uhr wurde die Polizeistreife „Raabs 2“ alarmiert, die gegen 14.25 Uhr vor Ort eintraft. Da kein Puls und keine Atmung festgestellt werden konnten, begannen die Beamten sofort mit der Reanimation und dem Anlegen des mitgeführten Defibrillators. Nach und nach trafen weitere Einsatzkräfte ein. Die Wiederbelebungsmaßnahmen inklusive mehrerer Defi-Schocks wurden bis 15.30 Uhr fortgesetzt, doch der seit längerem herzkranke Mann konnte nicht gerettet werden.