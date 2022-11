Workshop mit Natur-Formen

Naturmandalas gestalten konnte man am Samstag bei der Ruine Buchenstein bei Raabs. Angeboten wurde der Workshop von Grafikerin Julia Hellerschmid. Hellerschmid kommt gebürtig aus dem Kamptal. Sie studierte auf der Wiener Kunstschule Kunst, 2014 diplomierte sie in den Bereichen Grafik und Druck. Ende 2016 ist sie wieder ins Waldviertel zurückgekehrt und lebt seit 2019 in Raabs. Seit zwei Jahren arbeitet sie selbstständig als Grafikerin.

Den Zugang zu Mandalas hat sie durch ihren Vater und Onkel, beide Architekten und Künstler, bekommen. „Sie haben sich immer mit Geometrie beschäftigt, es wurde mir also in die Wiege gelegt“, erklärt Hellerschmid. „Die Ästhetik ist einfach ein Bestandteil des Alltags. Es gibt Studien darüber, wie schnell man unglücklich wird, wenn man sich in einem reizlosen Raum aufhält.“ Die verschiedenen Zahlenabfolgen, die man geometrisch zueinander bringen könne, sei ein altes Wissen – wie zum Beispiel die Pyramiden. Allem liege eine gewisse Form inne, wie beim Goldenen Schnitt. So sei in den letzten zwei Jahren bei ihr der Fokus vom naturalistischen Portrait weggerückt, hin zur Selbsterfahrung in der Natur mit der Geometrie.

Hauptsächlich hat sie sich der Eitempera-Malerei verschrieben. „Das ist die älteste Maltechnik, die schon in Pompeji verwendet wurde“, erläutert sie. „Dabei mischt man Eigelb mit verschiedenen Harzen und Ölen gemeinsam mit Naturpigmenten zusammen. Das ergibt eine lange Farb- und Lichtechtheit.“

Die Grafikerin macht nicht nur Auftragsarbeiten für Portraits sondern auch Firmendesigns.

